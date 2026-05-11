Nhiều người đang vô tình làm giảm tuổi thọ laptop mỗi ngày

Laptop được thiết kế để mang lại sự tiện lợi cho người dùng trong công việc, học tập và giải trí, nhưng điều đó có thể dẫn đến những sai lầm trong quá trình sử dụng. Trong số những sai lầm mà người dùng laptop có thể gặp, việc đặt chúng trên bề mặt mềm như đệm ghế sofa hoặc giường là khá phổ biến, với hậu quả gây hại hơn những gì mọi người nghĩ.

Khi đặt laptop trên những bề mặt này, quạt tản nhiệt có thể bị che khuất, dẫn đến việc máy quá nóng do không đủ không khí lưu thông. Tình trạng này có thể dẫn đến việc làm hỏng các thành phần quan trọng như pin, khiến máy hoạt động kém hiệu quả. Một dấu hiệu cho thấy laptop có thể đang quá nóng là khi quạt phát ra tiếng ồn lớn hơn bình thường.

Các giải pháp giúp tản nhiệt cho laptop

Để đảm bảo laptop được thông gió và làm mát đúng cách, người dùng được khuyến cáo sử dụng phụ kiện đế tản nhiệt. Đây là một thiết bị hữu ích giúp cung cấp luồng khí mát cho máy và ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt. Đế tản nhiệt có thể được sử dụng ở nhiều nơi như giường, sàn nhà, hoặc trên đùi, hoạt động bằng cách thổi khí mát vào mặt dưới của laptop. Nhiều loại đế tản nhiệt hiện nay sử dụng pin hoặc kết nối qua cáp USB với máy tính.

Ngoài việc sử dụng đế tản nhiệt, người dùng cũng có thể kê cao laptop bằng cách đặt nó lên một cuốn sách bìa cứng, miễn là không che khuất các lỗ thông hơi. Về cơ bản, để tránh tình trạng quá nhiệt, việc giữ cho laptop ở vị trí cao và thông thoáng là rất quan trọng.

Bên cạnh đó, bụi bẩn tích tụ bên trong laptop cũng có thể gây tắc nghẽn và làm tăng nhiệt độ. Việc vệ sinh laptop định kỳ bằng bình khí nén để làm sạch các khe thông gió là cần thiết. Nếu đang chạy nhiều ứng dụng nặng cùng lúc, điều này cũng có thể khiến máy quá tải và nóng lên.

Nhìn chung, để bảo vệ laptop khi sử dụng trên bề mặt mềm, người dùng nên sử dụng đế tản nhiệt hoặc giá đỡ, đồng thời thường xuyên vệ sinh máy và hạn chế số lượng ứng dụng đang chạy. Nếu laptop quá nóng, hãy tắt máy và để nguội trước khi sử dụng lại.