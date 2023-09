Nhiều người hiếu kỳ bên ngoài phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng

Sáng 21.9.2023, Tòa án nhân dân TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", khung hình phạt từ 2 - 7 năm tù.



Nhiều YouTuber hiếu kỳ

Trước phiên xét xử, cơ quan chức năng đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị khác nhau làm nhiệm vụ ở cả trong và các tuyến đường gần nơi diễn ra xét xử.

Ngay từ sáng sớm, rất đông YouTuber và người dân đã tụ tập trước cổng Tòa án nhân dân TP.HCM để livestream, cập nhật diễn biến phiên tòa.

Trước đó, Tòa án nhân dân TP.HCM đã lưu ý người dân không tụ tập trước cổng tòa; chỉ những người có giấy triệu tập, hoặc phục vụ công tác xét xử mới được tham gia phiên tòa; nhà báo, phóng viên phải cung cấp thẻ do tòa cấp mới được vào tham dự phiên tòa. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân hiếu kỳ đã có mặt từ sớm chờ đợi ở trước tòa.

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 3.2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bị cáo Nguyễn Phương Hằng tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (luật sư, nhà báo), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển), vợ chồng bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) và ông Lê Công Vinh, ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà. 10 cá nhân này đều được TAND TP.HCM triệu tập đến tòa với tư cách tố tụng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan



Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân dù không có mâu thuẫn với 10 cá nhân vừa nêu nhưng do là nhân viên và hưởng lương của bị cáo Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị cáo Hằng.

Bên cạnh đó, để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bị cáo Hằng mời bị cáo Đặng Anh Quân (là tiến sĩ luật, nguyên giảng viên luật Trường Đại học Luật TP.HCM) tham gia vào một số buổi livestream của mình. Khi bị cáo Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, bị cáo Quân tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan. Bị cáo Đặng Anh Quân đã góp phần cho bị cáo Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Những ai sẽ đến tòa

Đến ngày 24.3.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng để điều tra.

Trước phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Đặng Thị Hàn Ni cho biết bà Hàn Ni (đang bị tạm giam về hành vi xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng) sẽ tham gia phiên tòa để đối chất.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vy Oanh cho biết sẽ tham dự phiên tòa; nhà báo Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan sẽ ủy quyền cho người đại diện, luật sư tham gia phiên tòa; luật sư Nguyễn Đức Hoàng đại diện Thủy Tiên và Công Vinh cho biết hai vợ chồng Thủy Tiên vắng mặt và ông sẽ đại diện để trình bày tại tòa.

Chồng Nguyễn Phương Hằng là ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) cũng sẽ được tòa triệu tập đến phiên xét xử với tư cách tố tụng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Được biết, ông Dũng cũng không tham gia phiên tòa, mà ủy quyền cho luật sư tham dự.

