Xem nhanh 20h: Nhìn lại xung đột Nguyễn Phương Hằng - Đặng Thị Hàn Ni | Nguy cơ từ cúm H5N1

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 25.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bà Đặng Thị Hàn Ni liên quan thế nào đến vụ án Nguyễn Phương Hằng?

Tối 25.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Đặng Thị Hàn Ni (luật sư, nhà báo; ngụ Q.7, TP.HCM) để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại Điều 331 bộ luật Hình sự (khung hình phạt cao nhất 7 năm tù).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận, thụ lý xác minh tố giác của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni và một số cá nhân đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của Công ty CP Đại Nam (Bình Dương) và Quỹ từ thiện Hằng Hữu.

Bà Đặng Thị Hàn Ni liên quan thế nào đến vụ án Nguyễn Phương Hằng?

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định: Đặng Thị Hàn Ni đã cố ý đăng tải nhiều đoạn ghi hình trên kênh YouTube, với các nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư.

Các nội dung đăng tải trên đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm quyền cơ bản của công dân.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của bị can Đặng Thị Hàn Ni, thu giữ các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện.

Trong vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm bị khởi tố trong năm 2022 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 bộ luật Hình sự, bà Đặng Thị Hàn Ni là một trong 9 người bị hại.

Bộ NN-PTNT chỉ đạo khẩn về cúm gia cầm A/H5N1

Ngày 26.2, NN-PTNT Phùng Đức Tiến ký công điện khẩn về việc "ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam".

Theo Bộ NN-PTNT, thời gian gần đây tại tỉnh Prey Veng (Campuchia) đã phát hiện ca tử vong trên người do virus cúm gia cầm A/H5N1 gây ra.



Bộ NN-PTNT chỉ đạo khẩn về cúm gia cầm A/H5N1

Do đó, nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, ngày 26.2, Bộ NN-PTNT đã có Công điện khẩn số 1030/CĐ-BNN-TY gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Diamond Plaza vắng vẻ, nhân viên nhiều hơn khách hàng

Không gian hiện đại với những gian hàng được trang trí sang trọng, đẹp mắt nhưng không khí vắng vẻ bao trùm. Nhân viên bán hàng còn nhiều hơn khách mua. Vắng khách, nhiều người ngồi lướt điện thoại giải sầu… Đây là những gì đang diễn ra tại khu vực trung tâm thương mại Diamond Plaza ở đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) thời gian gần đây.

Theo ghi nhận, vào tối 24.2.2023, trung tâm thương mại này rất vắng khách, không khí mua sắm nhộn nhịp, náo nhiệt trước đây đã không còn. Thay vào đó là sự đìu hiu, vắng vẻ đến bất ngờ. Chỉ có lác đác vài khách chủ yếu đến tham quan là chính.

Thứ bảy ngày 25.2, không khí ở Diamond Plaza có phần sôi động hơn. Tuy nhiên, nhân viên bán hàng tại đây vẫn than vắng và cho rằng lượng khách đến vẫn không thấm vào đâu so với các ngày lễ và các trung tâm thương mại khác.

Diamond Plaza vắng vẻ, nhân viên nhiều hơn khách hàng

Diamond Plaza ở số 34 Lê Duẩn, quận 1 là khu phức hợp căn hộ cao cấp, văn phòng, trung tâm thương mại, giải trí, ẩm thực hàng đầu tại TP.HCM, được khởi công năm 1995 và khánh thành năm 1999. Vì thế, nơi đây được xem là kinh đô thời trang đầu tiên tại TP.HCM, nhưng càng lúc càng vắng khách.



Xem nhanh 20h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 27.2 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên