Xem nhanh 20h ngày 25.2: Cập nhật vụ bắt bà Hàn Ni, ông Đặng Anh Quân | Nữ công chứng viên bị đánh

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 24.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khám xét nhà bị can Đặng Thị Hàn Ni

Rạng sáng 25.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiến hành khám xét nhà bị can Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, ngụ Q.7, TP.HCM), tại P.Tân Thuận Đông, Q.7. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, việc khám xét tiến hành xong.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, quá trình khám xét, CQĐT đã thu giữ một số tài liệu phục vụ cho công tác điều tra.

Đồng thời, tại thời điểm khám xét, những người dân đến chụp ảnh, quay phim đều bị lực lượng chức năng yêu cầu xóa và di chuyển khỏi nơi khám xét.

Bắt giam bà Đặng Thị Hàn Ni, người từng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, tối 24.2, Công an TP.HCM khởi tố, tạm giam bị can Đặng Thị Hàn Ni để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ việc, ngày 19.4.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã mời bà Đặng Thị Hàn Ni làm việc liên quan nội dung đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn khởi kiện đến nhiều nơi như Công an tỉnh Bình Dương, Công an TP.HCM tố cáo bà Đặng Thị Hàn Ni về việc "xúc phạm, vu khống".

Theo đơn tố cáo, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bà Đặng Thị Hàn Ni thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý, đồng thời bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật

Trường ĐH Luật TP.HCM thông tin vụ bắt ông Đặng Anh Quân

PGS.TS Trần Hoàng Hải, Q.Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM đã có chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên sáng 25.2 về ông Đặng Anh Quân, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vào tối ngày 24.2, liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, vào tối 24.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, đang thi hành lệnh bắt tạm giam tiến sĩ luật Đặng Anh Quân về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", với vai trò đồng phạm của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân: Từ livestream cùng Nguyễn Phương Hằng đến vòng lao lý

Theo diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng, trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, trên các trang Facebook cá nhân của trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng thông báo sẽ tổ chức các buổi "gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện trực tiếp", với sự tham gia của nhiều khách mời, trong đó có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Từ đó, tại các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân tham gia với vai trò “cố vấn pháp lý” của bà Hằng.

Theo hồ sơ, trong các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng đưa ra những thông tin thuộc bí mật đời tư, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, trái quy định pháp luật, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) và bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), ông Đặng Anh Quân được bà Nguyễn Phương Hằng mời tham gia với tư cách khách mời trên các buổi livestream.

Ông Đặng Anh Quân là tiến sĩ luật, giảng viên của Trường ĐH Luật TP.HCM và từng tham gia giảng dạy các môn Luật Đất đai, Pháp luật kinh doanh bất động sản tại một số trường đại học. Trước đó, vào ngày 26.6.2022, khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mời ông Đặng Anh Quân lên làm việc, PGS.TS Trần Hoàng Hải, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cũng cho biết sẽ theo sát vụ việc này và sẽ không dung dưỡng hành động trái luật.

Nữ công chứng viên bị nhổ nước bọt, đá sưng mặt ngay tại văn phòng

Ngày 25.2, thông tin từ Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đang vào cuộc điều tra vụ bà N.T.T., công chứng viên tại một văn phòng công chứng ở P.Hoành Bồ (TP.Hạ Long), nhập viện vì bị một người đàn ông đá sưng mặt. Chưa hết, người đàn ông này còn nhổ bọt vào mặt nữ công chứng viên.



Nữ công chứng viên bị nhổ nước bọt, đá sưng mặt ngay tại văn phòng

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an TP.Hạ Long cho biết đã cử cán bộ điều tra vụ việc. Bước đầu đã xác minh được danh tính người đàn ông đánh nữ công chứng viên nói trên.

Những ngày qua, các fanpage Facebook ở Quảng Ninh lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc, có hành động to tiếng tại một văn phòng công chứng. Người đàn ông này luôn dùng tay chỉ vào mặt nữ công chứng viên và có lời lẽ khiếm nhã, trong khi đó nữ công chứng viên vẫn ứng xử lịch sự.

Khi nữ công chứng viên N.T.T. đang giải thích thì người đàn ông nói trên xông tới, nhổ bọt vào mặt, rồi dùng chân đá trúng mặt chị T. Vụ việc xảy ra ngay giữa văn phòng công chứng, trước sự chứng kiến của các nhân viên, khách hàng.

Sau khi xem đoạn clip nói trên, nhiều người dùng mạng xã hội Facebook tỏ ra bất bình trước hành động côn đồ của người đàn ông. Tải khoản Vũ Thị H. bình luận: "Chưa biết sự việc đúng sai thế nào nhưng đàn ông đi đánh phụ nữ dã man như vậy phải bị xử lý nghiêm. Đã vậy còn có hành động thiếu văn hóa chốn đông người".

Trao đổi với Thanh Niên, chị N.T.T cho biết, người đàn ông nói trên tên là Dũng. Người này thời gian vừa qua đã nhiều lần có hành động chửi bởi, đe dọa đến cá nhân chị, cách đây ít ngày thì xảy ra sự việc trên. Liên quan đến sự việc này, chị N.T.T. đã làm đơn cầu cứu, gửi thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn tin của Báo Thanh Niên cho biết qua điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vụ việc nói trên xuất phát từ mâu thuẫn trong việc quản lý văn phòng công chứng trên. Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Xem nhanh 20h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 26.2 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.