Xem nhanh 20h: Vì đâu Bitexco đìu hiu | Hai cán bộ ở Bạc Liêu bị nhốt trong công trình

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 24.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca sẽ bị kỷ luật Đảng như thế nào?

Ngày 24.2, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An (TP.Hải Phòng) cho biết đang làm quy trình để đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Ông Đỗ Hữu Ca sau khi về hưu theo chế độ đã sinh hoạt Đảng tại tổ dân phố Lô 28D, P.Đằng Lâm, Q.Hải An.

Tuy nhiên, do ông Ca nguyên là Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nên Quận ủy Hải An đang xin ý kiến và chờ hướng dẫn của Thành ủy Hải Phòng về quy trình, thủ tục, thẩm quyền cũng như các bước theo quy định của Đảng để ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Ca.

Ông Đỗ Hữu Ca nộp lại hàng chục tỉ đồng, tiền sẽ được xử lý ra sao?

Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An, việc khai trừ Đảng đối với đảng viên Đỗ Hữu Ca sẽ phụ thuộc vào bản án của tòa tuyên sau khi vụ án kết thúc điều tra và đưa ra xét xử.

Như Thanh Niên đã đưa tin, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan công an khám xét nhà ông Ca tối 18.2 vừa qua CTV

Theo nguồn tin của Thanh Niên, ông Ca được cho là nhận 35 tỉ đồng mà bị can Trương Xuân Đước (52 tuổi, trú tại 281 Lũng Đông, P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) đưa cho để nhờ chạy án. Tuy nhiên, phi vụ không thành, tướng Ca không chạy án mà giữ lại số tiền nói trên để phục vụ mục đích cá nhân.



Sau khi Đước bị Công an Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội danh "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", người thân của Đước đã tố cáo thiếu tướng Đỗ Hữu Ca có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đước được biết đến là ông trùm của cả chục công ty "ma" rải khắp TP.Hải Phòng và Quảng Ninh, chuyên hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn VAT, chứng từ của Nhà nước.

Khu thương mại trong tòa nhà 68 tầng Bitexco vắng đìu hiu: Lý do là gì?

Toạ lạc tại vị trí số 2 Hải Triều (P.Bến Nghé, TP.HCM), tòa nhà văn phòng, thương mại Bitexco) là một trong những biểu tượng cho sự phát triển kinh tế, thương mại của TP.HCM. Tòa tháp hiện đại từng là địa điểm vui chơi, giải trí của nhiều người.

Tuy nhiên, hiện tại một số khu vực trung tâm thương mại (TTTM) và dịch vụ Icon 68 của tòa tháp Bitexco vắng khách do nhiều cửa hàng ăn uống, thời trang đang đóng cửa.

Bitexco vắng vẻ bất ngờ, nhiều gian hàng cửa đóng then cài

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 17 giờ chiều, khung cảnh đông đúc có ở những tầng văn phòng có nhân viên làm việc. Ngược lại, nhiều cửa hàng ở tầng 1, tầng 2 ở khu trung tâm thương mại đã đóng cửa. Từ tầng 3 đến tầng 6 ngừng hoạt động, khung cảnh im lìm.

Tầng 3 của tòa nhà từng là rạp chiếu phim, nơi thu hút rất đông người đến xem phim nay trong tình trạng "cửa đóng, then cài". Khu vực thang cuốn lên tầng 3 đã bị chặn lại, mọi người không thể lên phía trên.

Ở tầng 2 của tòa nhà hiện có một quán lẩu và một quán cà phê lượng khách đến không quá vắng. Tuy nhiên, các khu vực còn lại của tầng 2 đều vắng vẻ, ít người qua lại.

Anh Nguyễn Hữu Nhật (25 tuổi, ở Q.Gò Vấp) chia sẻ, lúc mới vào TP.HCM học đại học 3 địa điểm đầu tiên anh đi xe buýt đến tham quan là nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ, tòa nhà Bitexco. Anh xem những địa điểm này là biểu tượng của TP.HCM.

Ít khách qua lại khu TTTM vì không có nhiều cửa hàng hoạt động NHẬT THỊNH

"Hồi đó vào Bitexco thấy đông vui, mát mẻ. Sau 5 năm, giờ vào thấy đìu hiu, tolet từ tầng 2 trở lên đóng cửa luôn. Trước ở trung tâm thương mại này tôi thấy bán đồng hồ, nước hoa,… nhưng giờ vào chỉ thấy có mỗi quán lẩu là đông khách còn lại vắng tanh. Thời điểm TP.HCM mới mở cửa lại sau dịch Covid-19, Bitexco còn đông hơn bây giờ", anh nói.

Anh Hoàng Ngọc Duy (23 tuổi, ở Q.3, khách ăn uống ở một nhà hàng trong tòa Bitexco) chia sẻ: "Các trung tâm thương mại khác còn nhiều cửa hàng mua sắm, ăn uống nên đông người còn ở đây có mỗi nhà hàng lẩu đông khách. Các cửa hàng, địa điểm vui chơi không còn nữa nên vắng, đi lại thoải mái".

Chị Phạm Hương Lan, phụ trách truyền thông - Tập đoàn Bitexco cho biết, để đáp ứng nhu cầu cho những khách hàng thân thiết, thời gian qua TTTM và dịch vụ Icon 68 cẩn trọng lựa chọn dịch vụ có định vị phù hợp để cung cấp dịch vụ và trải nghiệm đặc biệt cho các khách hàng trọng yếu của chính tòa nhà.

Đồng thời ký hợp đồng hợp tác với các đơn vị nổi tiếng trên thế giới trong các lĩnh vực thiết kế, trải nghiệm khách hàng, dịch vụ F&B....

17 giờ chiều, tầng 3 không một bóng người vào NHẬT THỊNH

Bên cạnh việc hỗ trợ khách hàng trong và sau đại dịch Covid, trước yêu cầu ngày càng cao về nhu cầu trải nghiệm mua sắm thị trường toàn cầu của khách hàng, Bitexco Financial Tower (BFT) mời tư vấn phát triển dự án Carlos nghiên cứu đánh giá tổng thể xu hướng thế giới, nhu cầu thị trường và hiện trạng của tòa nhà để cải tạo nâng cấp ý tưởng phù hợp với định vị tòa nhà biểu tượng.

Một cửa hàng thời trang "cửa đóng, then cài" NHẬT THỊNH

"Đích thân KTS Carlos Zapata – tác giả nổi tiếng của công trình biểu tượng BFT trong chuyến sang thăm, trao đổi về kế hoạch cải tạo tòa nhà mới đây đã đưa ra các giải pháp chuyển đổi để bắt kịp và đi đầu trong xu hướng mới này. Trong đó chú trọng nâng cấp Đài Quan Sát Saigon Skydeck lên một tầm cao mới nhằm đem lại cho du khách những trải nghiệm thú vị hơn, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Ngoài ra, trong kế hoạch tái định vị, những nhà hàng sang trọng sẽ được mở cửa tại đây, mang đến những trải nghiệm có "một không hai" dành cho nhóm khách hàng cao cấp và tinh hoa mà BFT đã và đang hướng đến. Kế hoạch cải tạo, nâng cấp đã nhận được sự phối hợp, ủng hộ của các khách hàng đang hiện diện tại BFT", chị Hương cho biết.

Khung cảnh vắng vẻ NHẬT THỊNH

Theo đó, BFT sẽ không kinh doanh diện rộng mà tập trung chuyên sâu vào một lĩnh vực để nâng tầm trải nghiệm đặc biệt cho khách tham quan du lịch. Đội ngũ BFT đang làm việc với các chuyên gia nước ngoài để đưa ra kế hoạch nâng cấp và định vị mới cho tòa tháp với mục tiêu một số hạng mục có thể đưa vào sử dụng trở lại từ quý 2/2023.

Theo chị Hương, BFT sẽ xác lập những tiêu chuẩn mới với những kế hoạch bền vững và dài hạn. Từng bước thực hiện chiến lược nâng cấp xây dựng mô hình kinh doanh theo hướng chuyên sâu phù hợp với nhu cầu khách hàng, đón đầu và dẫn dắt xu hướng toàn cầu nhưng vẫn đem lại những trải nghiệm làm hài lòng khách du lịch nội địa, quốc tế cũng như người dân thành phố.

Xôn xao vụ chủ căn nhà không phép khóa cửa, nhốt 2 cán bộ trong công trình

Sáng 24.2, tin từ UBND P.7, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết, đã gửi báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TP.Bạc Liêu và Cơ quan CSĐT đề nghị điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, giam người trái pháp luật của ông Đào Chí Tâm (34 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu).

Ông Tâm chống đối, khóa trái cửa giam 2 cán bộ bên trong công trình không phép UBND P.7, TP.BẠC LIÊU CUNG CẤP

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 23.2, UBND P.7 phối hợp Phòng Quản lý đô thị (QLĐT) TP.Bạc Liêu kiểm tra công trình của ông Tâm tại thửa đất số 117+118, tờ bản đồ số 53, đường Hòa Bình, khóm 4, P.7, TP.Bạc Liêu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận hiện trạng bên ngoài của công trình: chiều ngang 8,75 m; chiều dài cạnh tiếp giáp với hẻm 12 là 3,7 m; chiều dài cạnh còn lại 4,15 m. Ông Tâm đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, đồng thời chiếm dụng đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà.

Nhằm đối phó lực lượng chức năng, ông Tâm cho tập kết vật tư trong công trình, đưa thợ vào bên trong để xây dựng, khóa trái cửa bên ngoài để ngăn không cho lực lượng chức năng vào kiểm tra, gây khó khăn trong việc xử lý.

Đến khoảng 18 giờ 55 phút cùng ngày, ông Tâm đến mở khóa công trình để thợ xây từ bên trong ra ngoài. Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quyết định của Chủ tịch UBND P.7, các thành viên tổ chốt chặn số 19 vào kiểm tra công trình thì bị ông Tâm ngăn cản, không cho vào.

Được sự trợ giúp của Công an P.7, thành viên tổ chốt chặn vào bên trong công trình để kiểm tra. Bất ngờ, ông Tâm khóa trái cửa, giam ông Nguyễn Trí Nhân, Đội QLĐT TP.Bạc Liêu và ông Nguyễn Hoàng Vương, công chức Địa chính - Xây dựng đô thị - Môi trường P.7 bên trong công trình trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân.

Căn nhà không phép của ông Tâm bị niêm phong TRẦN THANH PHONG

Sau thời gian ngắn khóa trái cửa giam ông Nhân và ông Vương, khi lực lượng công an quyết liệt can thiệp, ông Tâm mới mở cửa cho 2 người này ra ngoài. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã niêm phong căn nhà xây dựng không phép của ông Tâm.

Theo UBND P.7, hành vi chống người thi hành công vụ, giam giữ người trái pháp luật của ông Tâm là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc thi hành công vụ của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Do đó, UBND P.7 kiến nghị Thường trực Thành ủy, UBND TP.Bạc Liêu khẩn trương chỉ đạo Cơ quan CSĐT xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của ông Tâm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sáng cùng ngày, trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Văn Mậu, Phó chủ tịch UBND TP.Bạc Liêu, cho biết lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức cuộc họp để xem xét, chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ, giam người trái pháp luật của ông Đào Chí Tâm.

