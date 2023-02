Xem nhanh 20h: Diễn biến 2 vụ án Nguyễn Phương Hằng, Đỗ Hữu Ca | Tin thất thiệt về Huấn 'hoa hồng'

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 21.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng không đồng ý giám định tâm thần mẹ mình

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhận được đơn đề nghị và đơn cứu xét của của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai của bị can Nguyễn Phương Hằng, với nội dung đề nghị CQĐT không trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Theo đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn, quá trình mẹ ông, là bị can Nguyễn Phương Hằng, bị tạm giam từ ngày 24.3.2022, ông có nghe thông tin ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng "lò vôi", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) và một luật sư bào chữa cho bị can Nguyễn Phương Hằng (được ông Dũng yêu cầu tham gia bào chữa cho bà Hằng) đã nhiều lần gửi đơn yêu cầu CQĐT, Viện KSND TP.HCM trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can Nguyễn Phương Hằng.

Tuy nhiên, ông Tuấn không đồng ý với yêu cầu này, vì theo ông, tình trạng sức khỏe của bà Hằng là bình thường. Đồng thời, theo ông Tuấn, việc giám định tâm thần mẹ ông còn ảnh hưởng rất nhiều đến các vấn đề khác như hôn nhân, tài sản, quyền quản lý phần vốn góp của bà Hằng trong các doanh nghiệp liên quan.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 21.2, PV Thanh Niên liên hệ với ông Huỳnh Uy Dũng để hỏi rõ thông tin, tuy nhiên PV không liên lạc được với ông Dũng.

Công an Hà Nội nói gì về thông tin Huấn 'Hoa hồng' bị bắt?

Gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về việc lực lượng mặc sắc phục công an có mặt tại khu vực được cho là nhà riêng của Huấn "Hoa hồng" (tức Bùi Xuân Huấn, 39 tuổi, 39 tuổi, quê tại Yên Bái) tại một khu đô thị ở H.Gia Lâm (Hà Nội) và phỏng đoán người này bị bắt.



Trước những thông tin này, nhiều người phỏng đoán Huấn "Hoa hồng" bị lực lượng cảnh sát kinh tế "sờ gáy" vì gần đây ông Huấn kinh doanh mặt hàng nước hoa, có thể là hàng không đảm bảo. Cũng do vậy, hơn 1 ngày gần đây ông Huấn không livestream để bán mặt hàng này.

Để xác thực thông tin, sáng 21.2, Thanh Niên đã liên hệ Công an H.Gia Lâm, đại diện cơ quan này cho hay thông tin Huấn "Hoa hồng" bị bắt giữ là không chính xác. Công an H.Gia Lâm cũng chưa có thông tin nào cho rằng ông Huấn vi phạm pháp luật.

Hình ảnh công an có mặt tại nơi được cho là nhà riêng của Huấn "Hoa hồng" MXH

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội cũng phủ nhận thông tin Huấn "Hoa hồng" bị lực lượng cảnh sát kinh tế Hà Nội bắt đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Huấn "Hoa hồng" được biết đến như một giang hồ mạng xã hội. Người này thường xuyên livestream, đăng tải clip khoe tiền, vàng, rao giảng đạo lý... trên mạng và nhận được nhiều lượt theo dõi.

Người này từng bị công an một số địa phương phát hiện dương tính với ma túy tại các tụ điểm ăn chơi. Huấn "Hoa hồng" cũng từng được đưa đi cai nghiện ma túy.

Ngoài ra, tháng 7.2020, Sở TT-TT TP.Hà Nội xử phạt Huấn "Hoa hồng" 15 triệu đồng về hành vi tự biên tập, xuất bản hai cuốn "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản. Huấn "Hoa hồng" còn bị phạt thêm 2,5 triệu đồng về hành vi bán hai cuốn sách này khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Tổng thống Biden cam kết gì trong chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine?

Tổng thống Biden đã đến thăm Nhà thờ St. Michael cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Dù không có vụ không kích nào xảy ra ở Kyiv khi ông Biden ở đây, nhưng tiếng còi báo động là lời nhắc nhở về tính chất khắc nghiệt của cuộc xung đột đang ở thế bế tắc trong vài tháng qua.

Nhân chuyến đi này, ông Biden đã công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu đô cho Ukraine, bao gồm radar phòng không, vũ khí tiêu diệt xe bọc thép và đạn dược. Các nước đồng minh phương Tây gần đây đã lên tiếng lo ngại rằng Ukraine có thể tiêu tốn đạn dược nhanh hơn khả năng viện trợ.

Ông Zelensky nói "Chúng tôi cũng đã thảo luận về vấn đề vũ khí tầm xa và những vũ khí có thể được cung cấp cho Ukraine mà trước đây không có, và điều này rất quan trọng".

Tổng thống Mỹ không đề cập đến việc tặng máy bay chiến đấu phương Tây trong cuộc họp báo chung của họ. Ukraine đang nỗ lực thúc đẩy biến yêu cầu này thành sự thực và đó sẽ là sự bổ sung hỏa lực mạnh mẽ sau những cam kết gần đây về xe tăng hiện đại của phương Tây.

Mặc dù vậy, ông Zelensky đã nói rằng ông và người đồng cấp Biden đã thảo luận về vũ khí tầm xa. Đây có thể là máy bay chiến đấu hoặc hệ thống tên lửa tốt hơn.

Cho đến nay, phương Tây đã phản đối việc chuyển giao hai loại vũ khí trên vì lo ngại rằng chúng sẽ được sử dụng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và thậm chí làm leo thang xung đột hơn nữa. Tuy nhiên một số nghị sĩ quốc hội Mỹ nói với Reuters rằng họ tin là sự đồng thuận đang tăng lên về việc cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 của quân đội Mỹ.

Trong khi Tổng thống Biden đến thăm Ukraine, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lại đang ở Nga và bàn về vấn đề xung đột. Bắc Kinh cho đến nay vẫn trung lập trong cuộc chiến, bất chấp mối quan hệ thân thiết với Moscow. Phương Tây lo ngại họ có thể bắt đầu cung cấp vũ khí của mình cho Nga.

