Xem nhanh 20h ngày 19.2: Tạm giữ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca | Quyền Linh lên tiếng vụ quảng cáo ‘bẩn’

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 19.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tạm giữ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng

Ngày 19.2.2023, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự vào ngày 18.2, để xác minh, làm rõ liên quan vụ án hình sự "trốn thuế, mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại 2 địa phương Hải Phòng và Quảng Ninh.

Liên quan đến vụ án này, vào ngày hôm qua (18.2) Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các tỉnh thành, tiến hành án tố tụng với một số người có liên quan. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương tiến hành công tác điều tra, tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều tối 18.2.2023 , Đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với công an địa phương làm việc với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca tại tư gia của ông Ca ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Không chỉ tư gia của ông Ca ở quê nhà, một ngôi nhà 3 tầng, hộp khối liền kề được cho là của ông Ca ở đường Lê Hồng Phong (phường Đằng Lâm, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) vào tối cùng ngày cũng đồng thời xuất hiện những người mặc sắc phục công an và thường phục.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi) có nhiều năm công tác tại Công an thành phố Hải Phòng và trải qua các chức vụ khác nhau. Từ tháng 7.2013 cho đến khi nghỉ hưu, ông mang hàm thiếu tướng và là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa 15.

Công an Quảng Ninh phối hợp cùng Bộ Công an và công an nhiều địa phương đã áp dụng biện pháp tố tụng với một số nghi phạm liên quan vụ án này. Tuy nhiên thông tin cụ thể thì chưa được công bố.

MC Quyền Linh lên tiếng về hình ảnh trong quảng cáo chữa bách bệnh

Việc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong xã hội như bác sĩ, chuyên gia để quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng của dược phẩm, thực phẩm chức năng đã diễn ra từ lâu. Sau khi cơ quan chức năng mạnh tay xử lý, tình hình tạm lắng xuống nhưng nay đã bùng phát trở lại.

Quyền Linh là một trong số nhiều nghệ sĩ có hình ảnh xuất hiện trong các video quảng bá sản phẩm không rõ nguồn gốc như thuốc trị hôi nách, trị trĩ, trị tiểu đường,… Về vấn đề này, chúng tôi đã tìm gặp nghệ sĩ Quyền Linh để tìm hiểu sự việc.

Nam nghệ sĩ cũng thông tin thêm, anh đã nhiều lần sử dụng các số điện thoại khác nhau để gọi đến các số điện thoại trên quảng cáo, nhưng hầu hết sẽ không nghe máy, sau vài giờ đồng hồ mới nhận được các cuộc gọi trở lại.

Trước đó, năm 2021, nghệ sĩ Quyền Linh đã lên tiếng xin lỗi khán giả về việc thiếu tiết chế khi giới thiệu về công dụng một loại thực phẩm chức năng. Nam nghệ sĩ cho biết đó là bài học sâu sắc sau hơn 20 năm làm nghệ thuật của mình. Trước những ý kiến cho rằng các hình ảnh của Quyền Linh tái diễn trên khắp mạng xã hội cùng sản phẩm thuốc là không “oan” cho MC Vượt lên chính mình, anh đã đưa ra lời giải thích của mình.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam cắt giảm 3.000 lao động trong tháng 2

Theo báo cáo nhanh của Liên đoàn Lao động quận Bình Tân gửi Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, do ít đơn hàng nên trong năm 2023, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) sẽ không tiếp tục ký hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn đối với khoảng 3.000 lao động có hợp đồng lao động từ 1 - 3 năm.

Ngoài ra, dự kiến trong tháng 2.2023, Công ty TNHH PouYuen Việt Nam sẽ cắt giảm 3.000 lao động thuộc khu C và khu D. Công nhân lao động bị cắt giảm sẽ không đến công ty làm việc nhưng vẫn được chi trả lương cho đến khi nhận chế độ.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam thuộc Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan, hoạt động ở lĩnh vực sản xuất giày, đóng tại phường Tân Tạo (thuộc quận Bình Tân), và được xem là công ty đông lao động nhất ở TP.HCM với hơn 50.500 lao động. Có thời điểm, công nhân của công ty này lên đến gần 100.000 người.

Trước đó, tháng 11.2022, công ty này đã cho gần 20.000 công nhân lao động sắp xếp nghỉ luân phiên, do tình hình đơn đặt hàng khó khăn.

