Xem nhanh 20h ngày 17.2: Chật vật giữa mùa đông Thổ Nhĩ Kỳ sau thảm họa | Phố karaoke ‘bay màu’

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 17.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an Việt Nam tặng mì tôm, chế bếp dã chiến giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoài những giờ làm việc tại hiện trường các tòa nhà đổ sập, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam còn quan tâm đến cuộc sống của những người dân tại các khu trại tạm thời do Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lập nên sau thảm họa.

Vừa thấy đoàn của Việt Nam, nhiều em nhỏ đã ùa ra ôm chầm các chiến sĩ.

Ngoài ra, đoàn công tác của Bộ Công an còn chế bếp củi dã chiến để người dân sống gần khu vực đoàn làm nhiệm vụ thuận tiện nấu ăn trong những ngày đông lạnh này.

Công an Việt Nam vào rừng nhặt củi chống chọi với cái lạnh Thổ Nhĩ Kỳ

Theo đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, sau 6 ngày làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã nhận được nhiều tình cảm của Chính phủ cũng như nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến nay, đoàn công tác đã làm nhiệm vụ ở vị trí thứ 3 trong thành phố Adiyaman, đều là những đống đổ nát. Đoàn đã phối hợp cứu được một nạn nhân còn sống, đưa ra ngoài 10 thi thể tại 3 địa điểm được phân công.

Đoàn công tác đang phối hợp với đoàn cứu nạn của Mỹ làm nhiệm vụ ở tòa C, chung cư Cinar Sitesi ở đường Kemalpasa (TP.Adiyaman), nơi đang vùi lấp hơn 100 người.

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho hay, đoàn công tác của Bộ Công an chia làm 2 nhóm, làm việc hết công suất. Ngày 16.2 là ngày làm việc thứ 6, đoàn tập trung khai phá các khu vực là bếp và phòng khách của tòa chung cư 9 tầng, chưa khai thác được đến phòng ngủ.

Theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, đoàn công tác đã trao thuốc, thiết bị y tế, lều trại… dùng trong tình huống cấp cứu thảm họa cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Cơ quan Ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD). Trong ngày 16.2, đoàn tiếp tục trao thuốc thiết yếu và trang bị y tế cơ bản cho Sở Y tế thành phố Adiyaman.

Thời tiết tại thành phố Adiyaman rất lạnh và khắc nghiệt, ban ngày chỉ 6 độ C, còn ban đêm có thể xuống tới - 6 độ C. Trong khi hạ tầng của Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị động đất tàn phá, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đoàn công tác đã phải vào rừng nhặt củi để sưởi ấm, chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Chi tiền tỉ sửa chữa nhưng chưa được mở cửa, chủ quán karaoke TP.HCM kêu cứu

Quán karaoke FYou nằm trên mặt tiền đường 3 tháng 2 (P.12, Q.10, TP.HCM) có 30 phòng hát, suốt 6 tháng qua đã không được đón khách, dù chủ quán đã bỏ thêm gần 6 tỉ đồng để sửa chữa.

Quán đã dỡ toàn bộ đồ trang trí dễ cháy nổ, bố trí lối thoát nạn, đóng kín buồng thang, thông gió hành lang nhưng đến nay vẫn chưa được nghiệm thu.

Theo lời ông Vũ Quang (chủ hệ thống karaoke Fyou), đơn vị phòng cháy chữa cháy đã xuống kiểm tra và không yêu cầu làm thêm bất cứ hạng mục gì, tuy nhiên quán vẫn chưa được mở để chờ ý kiến của lãnh đạo thành phố và các ban ngành khác.

Chuỗi karaoke của ông Quang có 4 địa điểm nhưng đã phải đóng cửa 2 chi nhánh, còn lại chuyển mô hình để hoạt động cầm chừng.

Đường Sư Vạn Hạnh (P.12, Q.10) được mệnh danh là phố karaoke ở TP.HCM khi trước đây có hàng chục quán karaoke trên con đường này. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, nhiều quán karaoke trên đường này đã dỡ hết bảng hiệu, đóng cửa, trả mặt bằng vì không được đón khách, dù trước đó đã bỏ từ vài tỉ đến vài chục tỉ để để đầu tư trang thiết bị, phòng hát.

Sáng 17.2.2023, đi dọc con đường Sư Vạn Hạnh gần như đã không còn thấy bóng hình của các quán karaoke ngày xưa.

Ông Trần Thái Sơn, giám đốc điều hành hệ thống karaoke Icool có gần 18 chi nhánh tại TP.HCM cũng trong tình cảnh tương tự khi đã bỏ ra số tiền không nhỏ để sửa chữa chuỗi quán karaoke nhưng vẫn không được chính thức mở cửa đón khách.

Kể từ sau đợt đóng cửa phòng dịch Covid-19 kéo dài 2 năm, chuỗi này tiếp tục phải dừng hoạt động vì yêu cầu phòng cháy chữa cháy từ giữa năm 2022.

Ghi nhận tại chi nhánh karaoke Icool Thành Thái (Q.10), bụi phủ kín mặt tiền, quán vẫn đóng cửa im lìm do chưa được nghiệm thu sau sửa chữa. Trước đây, đây từng là địa chỉ được nhiều người lựa chọn để ca hát.

Cầu thang thoát hiểm lớn được lắp đặt ngay phía ngoài mặt tiền, quán cũng tháo dỡ nhiều hạng mục trang trí dễ gây cháy nổ bên trong phòng hát, đồng thời lắp cửa chống cháy mới, đóng kín buồng thang… với chi phí hàng tỉ đồng.

Chiêu trò "nhận tiền làm lơ" của các giám đốc đăng kiểm đường thủy vừa bị bắt

Ngày 17.2.2023, tại buổi họp báo thông tin về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT của Công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Duy (là Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 9 tại Vũng Tàu, thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) và Phạm Việt Phương (là giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 6 tại quận 1, TP.HCM) cùng 12 người khác ở hai đơn vị này về tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ" theo Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định, 14 người là lãnh đạo các chi cục đăng kiểm đường thuỷ tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố, bắt giam lần này đã nhận "lót tay" để bỏ qua các lỗi khi đăng kiểm tàu thuyền.

Cũng theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, thời gian qua, công an đã mở rộng điều tra vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ, "Giả mạo trong công tác", "Sản xuất mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật", "Xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 128 bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội.

Đặc biệt, nhiều lãnh đạo và cựu lãnh đạo của Cục Đăng kiểm cũng bị bắt tạm giam vì liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

Cụ thể, ngày 11.1.2023, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, với cáo buộc cùng đồng phạm nhận tiền hối lộ "hằng tháng, hằng quý" của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành. Ngoài ra, các trạm đăng kiểm muốn thành lập phải hối lộ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đồng phạm mới được chấp nhận.

Mở rộng điều tra, ngày 17.1.2023, công an tiếp tục bắt ông Trần Kỳ Hình (62 tuổi, là cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) về hành vi tương tự.

