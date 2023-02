Xem nhanh 20h: Chạy đua thời gian cứu nạn động đất | Rủi ro từ 'hoa tiền' Valentine

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 14.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an Việt Nam cứu nạn tại nơi có hơn 100 người bị vùi lấp

Chiều 14.2, đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an cho biết, ngày thứ 4 làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác công an Việt Nam đã đến địa điểm mới là tòa C, chung cư Cinar Sitesi ở đường Kemalpasa, TP.Adiyaman.



Đại diện C07 cho hay, địa điểm này cũng bị sập đổ hoàn toàn, theo thông tin được cung cấp nơi đây đang vùi lấp hơn 100 người, qua khảo sát ban đầu chưa phát hiện sự sống.

Tại hiện trường mới, đoàn cứu nạn của Bộ Công an sẽ phối hợp cùng đoàn cứu nạn của Mỹ và lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm cứu nạn.

"Hiện lực lượng cứu nạn đang đợi điều máy xúc đến để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên qua kiểm tra ban đầu tại đây chưa phát hiện sự sống", đại diện C07 thông tin.

Cô gái Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn Công an Việt Nam vì ‘giữ lại sự sống’ sau thảm họa

Trước đó, trong 3 ngày làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu nạn của Bộ Công an đã phối hợp cứu được 1 người còn sống và đưa ra ngoài 6 thi thể ở 2 đống đổ nát tại TP.Adiyaman. Theo đại diện C07, thành phố này là 1 trong 3 vùng bị ảnh hưởng nặng nhất trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ tai nạn 8 người tử vong ở Quảng Nam: Xe khách chạy vào đường cấm

Ngày 14.2, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, đã có cuộc làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe container khiến 8 người tử vong, 13 người bị thương.

Thông tin tại buổi làm việc, thượng tá Phan Chu Ký, Phó trưởng Công an H.Núi Thành (Quảng Nam), cho biết hiện trường tai nạn là ngã tư giao nhau, có tín hiệu đèn giao thông (đèn bật chế độ cảnh báo vàng), thời tiết có sương mù khá dày đặc và hạn chế tầm nhìn. Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Nam: Xe khách chạy quá tốc độ quy định "Đây là tuyến đường thi công chưa hoàn thành (mới thông tuyến kỹ thuật), chưa bàn giao đưa vào sử dụng. Đường có biển báo hạn chế tốc độ 60 km/giờ", thượng tá Ký nói. Theo thượng tá Ký, sau vụ tai nạn, khi công an có mặt tại hiện trường thì đã có 6 người tử vong tại chỗ, trong đó 4 người văng ra khỏi xe khách và 2 người mắc kẹt bên trong. Công an huyện đang triển khai các biện pháp thu thập chứng cứ, điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn. Phó trưởng công an H.Núi Thành cho hay hiện đơn vị đã khám nghiệm xong hiện trường. Cơ quan điều tra công an huyện đang triển khai thu thập chứng cứ, nguyên nhân, sẽ kết luận và báo cáo sau. Tại cuộc họp, ông Khuất Việt Hùng cho hay trên cơ sở dữ liệu của Cục Đường bộ Việt Nam, thời điểm xảy ra tai nạn xe khách chạy với tốc độ 69km/giờ, tốc độ xe container là 35km/giờ. Tuyến đường xảy ra vụ tai nạn cấm xe khách và xe tải lưu thông. Theo ông Hùng, đối chiếu biển báo cho phép 60km/giờ, rõ ràng xe khách vượt quá tốc độ. Dù nguyên nhân đúng sai chưa kết luận, nhưng xe khách đã chạy vào đường cấm và chạy quá tốc độ cho phép. Ông Hùng yêu cầu xác minh làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng có liên quan. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải cũng phải xác minh, điều tra vì đây là tuyến đường cấm xe khách, xe tải, người chủ đơn vị kinh doanh vận tải có biết được xe mình đang chạy trên tuyến này không? Phải xác minh và cần phải xem xét, có thể xử lý hình sự tùy vào mức độ sai phạm... "Đây là vụ đặc biệt nghiêm trọng, tôi đề nghị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cần phải điều tra, xử lý thật nghiêm và thông tin công khai đến người dân", ông Hùng nhấn mạnh. Ông Hùng cho rằng, đây là vụ việc rất lớn, rất nghiêm trọng, nhiều nạn nhân, dư luận rất quan tâm, lãnh đạo Chính phủ cũng rất quan tâm và chỉ đạo xử lý nhanh.

Xe khách 16 chỗ hư hỏng tại sau vụ tai nạn M.C Trước đó, vào lúc 3 giờ 41 phút, xe khách 16 chỗ BS 76B - 006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (48 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường ĐT606 theo hướng nam – bắc. Khi đến ngã tư thuộc địa phận xã Tam Hiệp (H.Núi Thành, Quảng Nam) thì va chạm với xe container BS 92H - 004.33 kéo theo rơ moóc BS 92R - 004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, ở xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) điều khiển, đi từ hướng Quốc lộ 1 xuống cảng Kỳ Hà. Hậu quả, 8 người tử vong (trong đó có tài xế) và 13 người bị thương. Tại hiện trường, ô tô khách bị hư hỏng nặng, lật ngửa; xe container hư hỏng nặng phần đầu.



