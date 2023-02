Vụ thác loạn trong quán karaoke mở 'chui': Hà Nội yêu cầu xác minh kỹ vi phạm

Yêu cầu xác minh lại các hành vi vi phạm tại quán karaoke Ngân Hà



Trước đó, liên quan đến loạt bài điều tra Thác loạn tại quán karaoke không đảm bảo PCCC do Báo Thanh Niên đăng tải, UBND Q.Ba Đình đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND thành phố xử phạt tổng số tiền 188 triệu đồng đối với Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung, pháp nhân quản lý cơ sở karaoke Ngân Hà (tại ngõ 81 Láng Hạ. P.Thành Công, Q.Ba Đình).

Hà Nội yêu cầu Q.Ba Đình và công an thành phố xác minh lại các hành vi vi phạm tại quán karaoke Ngân Hà, đảm bảo đúng quy định PV

UBND Q.Ba Đình cho rằng, Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung đã có 2 vi phạm hành chính, gồm: không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền (vi phạm điểm b khoản 2 điều 30 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ); bao che cho các hoạt động nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke (vi phạm khoản 5 điều 16 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ).

Theo Q.Ba Đình, đối chiếu với các văn bản pháp luật thì thẩm quyền xử phạt vi phạm trên đã vượt thẩm quyền của chính quyền sở tại. Thay vào đó, việc xử phạt Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Do đó, Q.Ba Đình đề xuất chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với pháp nhân, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội xử phạt theo thẩm quyền.

"Để xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, Q.Ba Đình đã xác minh nội dung vi phạm và chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chính xác của hồ sơ", báo cáo nêu rõ.

Tuy nhiên, trước đề xuất nêu trên, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn đã có chỉ đạo yêu cầu UBND Q.Ba Đình phối hợp với công an thành phố và các đơn vị liên quan rà soát, xác minh lại hành vi vi phạm của các đối tượng; củng cố hồ sơ, đảm bảo đúng quy định pháp luật, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Liên quan đến hành vi vi phạm tại quán karaoke Paris Club (502 Kim Giang, xã Thanh Liệt, H.Thanh Trì, Hà Nội), trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Thanh Liệt cho biết, Công an H.Thanh Trì đang hoàn thiện hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở quán karaoke này.

"Công an huyện đề xuất xử phạt mức cao nhất về hành vi vi phạm quy định tạm đình chỉ hoạt động; riêng hành vi múa khiêu dâm, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh. Trước mắt, để đảm bảo xử lý ngay hành vi vi phạm, Công an H.Thanh Trì đề xuất xử phạt hành vi hoạt động "chui" trước. Số tiền đề xuất xử phạt khoảng 80 triệu đồng", vị này nói và cho biết, khi nào có quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ thông tin lại với báo chí.

Hình ảnh 2 nữ nhân viên quán Paris Club uốn éo trước mặt khách trong ánh đèn mờ ảo PV

Về vi phạm đối với quán karaoke Bình Minh (số 15 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), một lãnh đạo Công an P.Trung Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định, đồng thời đề xuất Công an Q.Cầu Giấy thu hồi giấy chứng nhận về đủ điều kiện an ninh, trật tự đối với cơ sở này.

Như Thanh Niên đã phản ánh, trong bối cảnh vừa qua xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, dịch vụ khiêu dâm tại các quán karaoke hoạt động "chui" ở Hà Nội vẫn diễn ra.

Sau gần 1 tháng điều tra, phóng viên ghi nhận thực trạng này xảy ra tại quán karaoke Paris Club và quán karaoke Ngân Hà. Giá được báo từ 2 - 2,5 triệu đồng/người trong 45 phút.

Hoạt động này xảy ra ngay giữa thủ đô, vào đúng thời điểm quán đóng cửa do các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Dù có đủ các cơ quan chức năng, như: công an, phường, quận… nhưng các đối tượng vẫn có thể cung cấp dịch vụ khiêu dâm như "động thiên thai".