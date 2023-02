Xem nhanh 20h ngày 20.2: YouTuber ẩu đả vì Nguyễn Phương Hằng | Thổ Nhĩ Kỳ sắp dừng cứu nạn động đất

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 20.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Làm rõ vụ đập ô tô liên quan YouTuber Võ Minh Điền và nhóm ủng hộ Nguyễn Phương Hằng

Liên quan đến vụ việc 2 nhóm YouTuber ẩu đả dẫn đến hư hỏng xe ô tô, ngày 20.2.2023, Công an quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc. Trong những người liên quan, có YouTuber Võ Minh Điền (được biết đến với kênh Điền đồ cổ). Bước đầu, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn giữa nhóm YouTuber là các hành khách trên xe và nhóm YouTuber ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, tối 17.2.2023, tại đường Bình Thành gần hẻm 257 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) đã xảy ra vụ xô xát đánh nhau của hai nhóm người.

Vụ việc khiến một chiếc ô tô bị đập phá hư hỏng. Theo hình ảnh đoạn clip do những người trong chiếc ô tô ghi lại, một người đàn ông bị nhóm người lạ lao vào đánh tới tấp.

Gần đó, một số người cầm chai bia, gậy cũng định lao vào tham gia đánh nhau nhưng được những người xung quanh ngăn lại. Người lái chiếc ô tô trong đoạn clip cho biết, tối 17.2, tài xế được thuê chở nhóm khách từ quận đến đường Bình Thành (quận Bình Tân).

Khi xe đến đầu hẻm 257 đường Bình Thành, khách mở cửa đi xuống thì bất ngờ xuất hiện một nhóm hơn chục người lạ tấn công khách trên xe nên khách đóng cửa xe lại. Nhóm người lạ đập phá xe, yêu cầu tài xế mở cửa.

Sợ phương tiện bị hư hỏng, người này lái xe bỏ chạy, nhưng nhóm người đuổi theo kịp, tiếp tục đập phá xe, đánh nhóm hành khách khiến 2 người bị thương. Chiếc ô tô bị nhóm người đập phá gây hư hỏng, bể kính, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Người phụ nữ chửi CSGT ở Thanh Hóa đã bị khởi tố

Liên quan vụ việc người phụ nữ dù bị còng tay vẫn liên tục chửi cảnh sát giao thông, ngày 20.2.2023, thông tin từ Công an huyện Bá Thước (tại tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Thị Ngân (còn gọi là Ngân "gà", 44 tuổi, ngụ tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Thị Ngân hiện đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, do có hành vi chửi bới, nhục mạ CSGT của Công an huyện Bá Thước.

Trước đó, khoảng 11 giờ 20 ngày 16.2, khi tổ công tác của CSGT Công an huyện Bá Thước đang lập biên bản vi phạm hành chính đối với người phụ nữ 25 tuổi (ngụ tại thị trấn Cành Nàng), do người này không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe máy, thì bà Nguyễn Thị Ngân (là mẹ chồng của người phụ nữ vi phạm) đến xin tổ công tác bỏ qua lỗi, không lập biên bản.

Tuy nhiên, khi tổ công tác không đồng ý thì bà Ngân bất ngờ xông đến và giật, vò tờ biên bản vi phạm hành chính của CSGT. Tiếp đó, bà Ngân liên tục dùng lời lẽ thô tục chửi bới lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ. Không chỉ chửi bới, bà Ngân còn dùng tay đánh vào người nhiều CSGT.

Hà Nội mở chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Thông tin từ Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này vừa ban hành Kế hoạch số 1 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo đó, các cơ quan chức năng thành phố sẽ kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện về những nội dung này trong phạm vi toàn địa bàn; phát hiện, xử lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng để tạo tính răn đe.

Kế hoạch nêu rõ: Kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện; trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ.

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội kỳ vọng thông qua kiểm tra sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, đô thị; nâng cao nhận thức, ý thức của người dân và trách nhiệm của chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng trên địa bàn thành phố; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực này.

Kế hoạch số 1 của Ban chỉ đạo 197 sẽ nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan chức năng, thường xuyên duy trì, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đô thị, công cộng, tránh tình trạng "đánh trống bỏ dùi".

Tuyệt vọng tìm người sống sau gần 2 tuần động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hơn 46.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất vừa qua. Con số thiệt hại dự kiến sẽ tăng cao, với khoảng 345.000 căn hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá hủy và nhiều người vẫn bị mất tích.

Các chuyên gia cho biết hầu hết các cuộc giải cứu diễn ra trong 24 giờ sau trận động đất. Và theo người đứng đầu cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ, các nỗ lực cứu hộ phần lớn sẽ dừng lại vào đêm 19.2.

Tuyệt vọng tìm người sống sau gần 2 tuần động đất, số người chết vượt 46.000

Người đàn ông lái máy ủi này đang dọn dẹp đống đổ nát. Anh cho biết mình cố gắng tìm thêm thi thể các nạn nhân để gia đình có thể tổ chức tang lễ.

