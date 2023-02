Nhìn lại vụ án Nguyễn Phương Hằng sau 3 lần trả hồ sơ

Ở thời điểm đó, nhiều người đặt ra câu hỏi bằng cách nào mà người phụ nữ này lại biết được nhiều chuyện như vậy. Khi đó cũng đã có không ít nhận định cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đang ảo tưởng về quyền lực trên không gian mạng.

Hơn 10 tháng trôi qua kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đến nay vụ án này đã qua 3 lần trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Lùm xùm chuyện liên quan đến ông Võ Hoàng Yên

Bà Nguyễn Phương Hằng bắt đầu nổi đình nổi đám vào tháng 3.2021 khi cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là Dũng 'lò vôi' - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Nam) trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi công khai tố ông Võ Hoàng Yên lợi dụng lòng tốt, lừa đảo gia đình bà với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Tranh cãi nảy lửa khi vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi” gặp ông Võ Hoàng Yên

Liên tục livestream gọi tên những nhân vật nổi tiếng

Sau đó không lâu, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức thực hiện các livestream trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Ở thời điểm đó, số lượng người xem rất đông. Trong các livestream này, bà Nguyễn Phương Hằng đã khơi mào mâu thuẫn giữa bà và nhiều người nổi tiếng khi công khai chỉ trích họ.

Trong đơn tố cáo của ca sĩ Vy Oanh, cô này cho rằng trong 7 buổi livestream từ ngày 16.5 đến 9.10.2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp không có căn cứ với mục đích bôi nhọ, vu khống, xúc phạm cô như "đẻ thuê", "làm gái bao", "làm bé"...

Trong khi đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của anh bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ trong các buổi livestream vào tháng 8.2021.

Cùng thời điểm này, MC Trấn Thành cũng bất ngờ bị réo gọi. Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng Trấn Thành mập mờ trong chuyện từ thiện khi không trực tiếp thực hiện mà phải chuyển tiền và nhờ những người khác.

Công an TP.HCM kết luận vụ tố Hoài Linh 'lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

Bà Nguyễn Phương Hằng còn gọi tên NSƯT Hoài Linh vì cho rằng nam danh hài và ông Võ Hoàng Yên có mối quan hệ thân thiết. Bà còn tố nghệ sĩ Hoài Linh lợi dụng nhà thờ tổ để tổ chức hoạt động mê tín dị đoan. Đáng chú ý, tháng 5.2021, bà Hằng tố nghệ sĩ Hoài Linh "ngâm" tiền từ thiện. Nam danh hài ngay sau đó đã đăng tải video dài giải thích nguyên chậm trễ và giải ngân số tiền 15,2 tỉ đồng trong 6 ngày.

Kể từ sau livestream về việc nghệ sĩ Hoài Linh "ngâm" tiền từ thiện, nhiều cái tên khác cũng được bà Phương Hằng gọi tên, trong đó có vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh. Bà Hằng cho rằng cặp đôi ăn chặn tiền từ thiện, thậm chí còn chắc nịch con số trong tài khoản của Thủy Tiên cao gấp đôi số tiền mà cô công bố trước đó.

Vào đầu tháng 6.2021, bà Phương Hằng cho rằng ca sĩ Phi Nhung là người đứng sau đội ngũ đánh sập các trang mạng, hội nhóm của bà Hằng để bảo vệ Hoài Linh.

YouTuber Long Ngô xúc phạm báo chí

Ngày 14.11.2021, bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu khán giả tại khu du lịch Đại Nam. Buổi livestream được phát trên nhiều kênh với hàng chục ngàn người xem và tương tác; đồng thời có hàng ngàn người có mặt trực tiếp dưới sân khấu theo dõi chương trình.

Trong buổi livestream này, một khách mời xưng là Long Ngô (tên đầy đủ là Ngô Thanh Long, 36 tuổi, ngụ xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) ngồi trên sân khấu với nhiều người khác để "giao lưu". Đáng chú ý, Long Ngô đã cầm micro nói rằng, "…báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng…".

Ngày 26.11.2021, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc, xử lý đối với YouTuber Long Ngô.

Tuyên bố tìm gặp ông Lê Tùng Vân tại Tịnh thất Bồng Lai

Trong một buổi livestream vào tháng 11.2021, bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định sẽ đến nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ, có địa chỉ tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để tìm ông Lê Tùng Vân, làm sáng tỏ về mối quan hệ giữa ông Lê Tùng Vân với những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai.

Vài ngày sau khi tuyên bố trên livestream, bà Nguyễn Phương Hằng đã đến Tịnh thất Bồng Lai, theo sau là hàng chục YouTuber.

Không có xô xát xảy ra và theo Công an huyện Đức Hòa thì nhóm bà Hằng và các YouTuber không đập phá, không chửi bới ai mà họ chỉ đưa điện thoại lên quay phim và... tự nói chuyện một mình.

Trong khi đó, những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai không xuất hiện và đóng kín cửa.

Nhiều người tụ tập tại Tịnh thất Bồng Lai

Đại diện Công an huyện Đức Hòa cũng cho biết những người tập trung tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây không phải gây rối trật tự công cộng nên không xử lý được.

Trong khoảng thời gian này, bà Nguyễn Phương Hằng còn xuất hiện ở nhiều địa điểm khác khiến dư luận chú ý, trong đó bà Hằng còn xuất hiện phía trước một cơ quan báo chí lớn.

Đua chó và đặt tên người cho chó

Sau những ồn ào liên quan đến các phát ngôn về đời tư của các nghệ sĩ, chiều 19.3.2022, khu du lịch Đại Nam tổ chức buổi "giao lưu gặp gỡ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng" được livestream trên mạng xã hội.

Buổi giao lưu này có sự tham gia của bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng cùng một số người khác.

Đáng chú ý, trong chương trình có tiết mục đua chó, đua ngựa. Tuy nhiên, các chó đua, ngựa đua được công ty này đặt theo tên của những người đang có mâu thuẫn với bà Nguyễn Phương Hằng như nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Vy Oanh…

Ông Dũng và bà Hằng cùng nhiều khán giả đến xem, reo hò, vỗ tay, cổ vũ cười đùa khi người dẫn chương trình đọc tên các ngựa đua, chó đua.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam

Từ năm 2021, Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM nhận được nhiều đơn của cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi "Vu khống", "Làm nhục người khác", "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" và "Đe dọa giết người" thông qua việc nhiều lần phát ngôn trực tiếp qua mạng internet.

Người dân TP.HCM kéo đến nhà bà Nguyễn Phương Hằng livestream

Ngày 24.3.2022, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra.

Đến ngày 22.4.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Dương cũng khởi tố vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng sau khi xác minh, làm rõ 6 đơn thư tố giác tội phạm của 6 cá nhân gồm: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, cựu cầu thủ Công Vinh, nhà Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Ngày 6.5.2022, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết do vụ án do Công an Bình Dương khởi tố có cùng nội dung, tính chất, người tố cáo và người bị tố cáo nên Công an Bình Dương kiến nghị Bộ Công an chấp thuận cho nhập vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng để Công an TP.HCM điều tra.

Tháng 9.2022, Viện KSND TP.HCM đã trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra bổ sung vụ án này, làm rõ vai trò đồng phạm; đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Đến chiều 1.11.2022, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đại tá Trần Văn Chính, cho biết đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM.

Ngày 3.11.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng can tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tuy nhiên, tháng 11.2022, Viện KSND TP.HCM trả hồ vụ án lần thứ hai sơ, đề nghị làm rõ về vai trò của những người có liên quan, giúp sức tích cực cho bà Hằng, trong đó có các trợ lý, người dẫn chương trình và khách mời trong các buổi livestream.

Nguyễn Phương Hằng khai gì về lý do xúc phạm nhà báo, ca sĩ?

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự nhiều cá nhân.

Đến tháng 2.2023, Viện KSND TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ lần thứ ba, để điều tra bổ sung vụ án, đề nghị Cơ quan CSĐT nêu rõ kết luận về giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân mà cho rằng, có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác.

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: VKS tiếp tục đề nghị điều tra bổ sung vai trò cố vấn pháp lý Đặng Anh Quân

Như vậy, vụ án đã được điều tra suốt hơn 10 tháng, trải qua 3 lần trả hồ sơ. Dù bị can Nguyễn Phương Hằng và gia đình từng có đơn đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại thế nhưng không được cơ quan chức năng đồng ý.

Có thể nói đây là một vụ án tốn khá nhiều giấy mực, bởi lẽ người đầu vụ - là một doanh nhân nổi tiếng và có sự cộng hưởng từ sức lan tỏa quá lớn từ các mạng xã hội. Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận rằng các thông tin mà bà phát ngôn là do đọc trên internet, đọc báo và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh.

