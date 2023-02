Xem nhanh 20h ngày 23.2: Tuấn Saker bị khởi tố | Ông Đỗ Hữu Ca nộp lại tiền chạy án

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 23.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Ông Đỗ Hữu Ca nộp lại tiền chạy án

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã nộp lại hàng chục tỉ đồng tiền nhận 'chạy án' giùm cho 'trùm' buôn bán hóa đơn Trương Xuân Đước.

Liên quan đến vụ việc thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', nguồn tin của Báo Thanh Niên cho biết trong quá trình điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam), Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 2 cán bộ của đơn vị này về tội tham ô tài sản.

Sau khi mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh còn phát hiện đường dây "mua bán trái phép hóa đơn" nhằm mục đích "trốn thuế" xảy ra tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Đáng chú ý, trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã xác định Trương Xuân Đước là mắt xích quan trọng liên quan đến vụ án. Thế nhưng, khi biết mình đang trong diện điều tra của Công an Quảng Ninh, nhờ mối quan hệ từ nhiều năm trước, Trương Xuân Đước đã tìm đến thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để nhờ "chạy án".

Theo điều tra ban đầu, "ông trùm buôn bán hóa đơn" Trương Xuân Đức đã đưa cho thiếu tướng Đỗ Hữu Ca hàng chục tỉ đồng nhằm "chạy án". Tuy nhiên, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng không đưa tiền cho ai mà giữ lại.

Sau khi có đủ bằng chứng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thi hành lệnh giữ người, khám xét nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca và tiếp tục thu được nhiều bằng chứng quan trọng.

Sau 5 ngày bị tạm giữ, đến ngày 22.2.2023, ông Đỗ Hữu Ca đã bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Tuấn Saker bị khởi tố

Trưa 23.2, lãnh đạo Công an TX.Sa Pa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Ngọc Hà Tuấn để làm rõ tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 ngày 24.1, Công an TX.Sa Pa phát hiện "Tuấn Saker" tại phòng nghỉ 704, khách sạn Pao's (P.Cầu Mây, TX.Sa Pa) có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng cùng 29,93 g ma túy, gồm: ma túy tổng hợp MDMA, ketamin, cần sa... Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật, đồng thời đưa "Tuấn Saker" về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bước đầu, "Tuấn Saker" khai nhận đi từ Hà Nội lên TX.Sa Pa rồi thuê phòng khách sạn để nghỉ lại. Toàn bộ số ma túy kể trên được Tuấn mang đi từ nhà để sử dụng.

Bitexco vắng vẻ bất ngờ, nhiều gian hàng cửa đóng then cài

Nhiều gian hàng cửa đóng then cài, thang cuốn lên lầu 3 bị chặn, vắng khách, không khí mua sắm đìu hiu…

Bên trong khu mua sắm ở tòa nhà Bitexco CHIÊU NGÔ

Đây là những gì đang diễn ra tại khu vực trung tâm thương mại của tòa nhà Bitexco, nơi từng được xem là biểu tượng của TP.HCM và là thiên đường mua sắm với hàng loạt các thương hiệu thời trang đình đám.

Với những ai từng đến tòa nhà Bitexco 4-5 năm trước thì cảnh tượng bây giờ có lẽ sẽ khiến nhiều người phải giật mình.

Theo ghi nhận, khu vực từ tầng 3 đến tầng 6 tại trung tâm thương mại này đã dừng hoạt động hoàn toàn, thang cuốn bị chặn lối lên, thang máy cũng được khóa tác vụ chọn các tầng này. Rạp chiếu phim BHD Star từng là điểm đến của nhiều khách hàng trẻ nay cũng đã đóng cửa.

Nhiều gian hàng được khóa kín CHIÊU NGÔ

Rạp chiếu phim BHD Star ở Trung tâm thương mại Bitexco cũng đã tạm dừng hoạt động CHIÊU NGÔ

Hiện chỉ còn lại khu vực cho thuê văn phòng và một vài gian hàng hoạt động và lượng khách đến trung tâm thương mại cũng đã sụt giảm đáng kể so với những năm trước.

Tòa nhà Bitexco được thiết kế theo hình búp sen CHIÊU NGÔ

Một nhân viên làm việc tại tòa nhà Bitexco cho biết, các gian hàng đóng cửa đã có kế hoạch mới và sẽ bắt đầu thực hiện vào cuối năm nay.

Với chiều cao hơn 260 mét với 3 tầng hầm và 68 tầng lầu, Bitexco từng là tòa nhà cao nhất TP.HCM cho đến khi Landmark 81 hoàn thành.

Tòa nhà Bitexco được thiết kế theo ý tưởng từ búp hoa sen với điểm nhấn là bãi đỗ trực thăng trên cao, khánh thành năm 2010. Tòa nhà từng là biểu tượng cho sự phát triển, hội nhập của TP.HCM và là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của thành phố những năm trước đây.

