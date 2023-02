Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 22.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khởi tố, tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo

Ngày 22.2.2023, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố, tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (65 tuổi, trú tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can để điều tra về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 203, bộ luật Hình sự.

XEM NHANH 20H ngày 22/2: Khởi tố thiếu tướng Đỗ Hữu Ca | 'Cầu cứu' kiểm lâm vì đàn khỉ nhà nuôi

Các bị can gồm có: Trương Xuân Đước (52 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Anh (43 tuổi, là vợ Trương Xuân Đước), Trương Văn Nam (33 tuổi). Các bị can này đều trú tại thành phố Hải Phòng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đang điều tra vụ án hình sự "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Mâu thuẫn từ việc không dừng xe trên cao tốc cho khách đi vệ sinh

Sáng 22.2.2023, lãnh đạo Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã chỉ đạo Công an phường Phước Hải xác minh, điều tra làm rõ nội dung một nhà xe trình báo về việc bị hành hung.

Trước đó, ngày 21.2, trên trang facebook của nhà xe Bình Minh Bus đăng tải đoạn phim có 2 người đàn ông lao lên xe đánh liên tiếp vào đầu, mặt tài xế.

Đại diện nhà xe Bình Minh Bus cho biết nguyên nhân có thể bắt đầu từ lúc 22 giờ 30 phút ngày 16.2. Xe khách của hãng này khởi hành từ TP.HCM đi Nha Trang khi lên đường cao tốc được khoảng 20 phút thì có một nữ hành khách đòi xuống đi vệ sinh, tuy nhiên đang trên cao tốc nên tài xế không thể dừng và bảo người này chịu khó chờ vì khoảng 30 phút nữa sẽ đến trạm dừng chân.

Tài xế bị hành hung vì không dừng xe trên cao tốc cho khách đi vệ sinh

Sau khi dừng xe cho hành khách đi vệ sinh tại trạm dừng chân, xe khách tiếp tục di chuyển về đến Nha Trang vào khoảng 5 giờ 55 phút sáng 17.2.

Khi tài xế dừng lại và thả chị khách tại điểm trả trên đường Tố Hữu ở thành phố Nha Trang thì có 2 người lạ xông lên đánh tài xế tới tấp. Tài xế chỉ ôm đầu xin lỗi

Sau đó, đại diện nhà xe đã gửi đơn trình báo lên công an phường Phước Hải. Đại diện nhà cho biết, sự việc khiến hành khách có mặt trên xe kinh hãi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh cũng như danh tiếng của nhà xe.

Bàn giao 5 con khỉ cho kiểm lâm vì "tính nết khó đoán"

Ngày 22.2.2023, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận 5 con khỉ từ một gia đình ở đường Láng Le Bàu Cò ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM tự nguyện bàn giao để đưa về chăm sóc, cứu hộ trước khi thả về tự nhiên.

Ông Phan Vi Quang (50 tuổi, ở TP.HCM) cho biết 6 năm trước, ông được bạn bè cho 3 con khỉ còn nhỏ (gồm khỉ đuôi lợn, khỉ đuôi dài và khỉ vàng).

Bàn giao 5 con khỉ cho kiểm lâm vì "tính nết khó đoán"

Sau thời gian chăm sóc khỉ ngày một lớn, năng động, tính nết khó đoán nên ông Quang quyết định làm chuồng sắt nuôi các con vật ở xưởng làm việc trên đường Láng Le Bàu Cò.

Lúc này, ở khu vực xuất hiện một con khỉ cái đuôi lợn nên ông Quang dùng trái cây bỏ vào chuồng để dụ khỉ vào. Khi được nuôi chung chuồng, khỉ sinh thêm một khỉ con.

Theo ông Quang, đến hiện tại các con vật này chưa từng tấn công một ai. Tuy nhiên, do lo lắng đàn khỉ tăng lên, sổng chuồng làm phiền đến người dân xung quanh ông đã liên hệ với kiểm lâm bàn giao với mong muốn thả các con vật về tự nhiên, có môi trường sống tốt hơn.

Sau đó, lực lượng kiểm lâm đến tiếp nhận, gây mê 5 con khỉ, đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Wall Street Journal: Chủ tịch Trung Quốc sắp đến Nga bàn chuyện Ukraine

Tờ The Wall Street Journal ngày 21.2 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị thăm đến thăm Nga trong vài tháng nữa.

Theo bản tin này, việc sắp xếp đang diễn ra ở giai đoạn đầu và thời điểm chuyến thăm chưa được ấn định. Tuy nhiên, các nguồn thân cận với kế hoạch cho hay Chủ tịch Tập có thể sang Nga vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5, khi Moscow kỷ niệm ngày chiến thắng trong Thế chiến 2.

Chuyến đi được chuẩn bị trong lúc Trung Quốc tìm cách thể hiện vai trò chủ động hơn trong việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Các nguồn tin cho hay Chủ tịch Tập có thể sẽ thúc đẩy Tổng thống Putin tham gia đối thoại hòa bình đa phương và kêu gọi không sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trước đó, ông Vương Nghị đến Nga bàn chuyện giải quyết xung đột Ukraine

Trung Quốc và Nga chưa bình luận gì về thông tin này. Các hãng truyền thông Nga như RT, TASS cũng dẫn lại thông tin của The Wall Street Journal mà không có bổ sung gì.

Năm ngoái, nhiều vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine đã diễn ra nhưng hầu như đã dừng lại kể từ đầu tháng 4.2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương Trung Quốc Vương Nghị tuần trước cho biết Bắc Kinh sẽ sớm công bố quan điểm về việc dàn xếp chính trị cho khủng hoảng Ukraine.

Ông Vương đến Moscow ngày 21.2 và đã gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev.

