Nhà Trắng tìm cách 'hạ nhiệt' quan ngại về khinh khí cầu

Sau khi bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc ngoài khơi bang Nam Carolina ngày 4.2, quân đội Mỹ điều chỉnh cài đặt radar để phát hiện những vật thể nhỏ hơn. Lập tức, tổng cộng 3 vật thể lọt vào tầm quan sát của radar, lần lượt trên bầu trời Alaska, Canada và hồ Huron (bang Michigan). Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh bắn hạ những vật thể này và quân đội chưa tiếp cận được xác của chúng.



Tên lửa Mỹ bắn trượt vật thể lạ trên không

Tại cuộc họp báo ngày 14.2, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia John Kirby cho biết đến thời điểm hiện tại, giới hữu trách chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy 3 vật thể trên thuộc về chương trình khinh khí cầu do thám (của Trung Quốc), hoặc chúng đóng vai trò trong nỗ lực thu thập tình báo của nước ngoài. "Có lẽ chúng chỉ là khinh khí cầu của các tổ chức nghiên cứu hoặc thương mại, và vì thế không gây hại", AFP dẫn lời ông Kirby. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre trấn an dân Mỹ rằng không cần phải quá lo sợ về sự xuất hiện của chúng.

Các thượng nghị sĩ rời phòng họp ở Điện Capitol sau khi tham gia buổi cung cấp tin mật về khinh khí cầu Trung Quốc ngày 14.2 Reuters

Hôm qua, tờ The Washington Post cũng đăng bài giải thích đường đi của khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ ngày 4.2. Vào thời điểm khinh khí cầu đi vào không phận Mỹ ngày 28.1, quân đội và các cơ quan tình báo nước này theo dõi nó gần 1 tuần, bắt đầu từ lúc khinh khí cầu khởi hành ở đảo Hải Nam. Trên đường đi, khinh khí cầu bất ngờ rẽ sang hướng bắc và đi vào Mỹ. Hiện Mỹ thẩm định khả năng khinh khí cầu "đi lạc" vào không phận và Trung Quốc không có ý định xâm nhập lục địa Mỹ bằng thiết bị do thám này.

Trong lúc Mỹ tìm cách "hạ nhiệt" vụ khinh khí cầu, Tokyo hôm 15.2 nói với Trung Quốc rằng việc dùng khinh khí cầu xâm phạm không phận Nhật Bản là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bộ Quốc phòng Nhật Bản "vô cùng hoài nghi" các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã đi vào không phận nước này ít nhất 3 lần kể từ năm 2019. Theo Hãng thông tấn Kyodo News hôm qua, Tokyo đang cân nhắc nới lỏng các quy định viện dẫn vũ khí để đối phó những vụ xâm nhập không phận Nhật Bản.

Mỹ nói có cảm biến "thu thập tình báo" trên khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ

Cùng ngày, Bắc Kinh tuyên bố sẽ áp dụng những biện pháp đối phó các tổ chức Mỹ có hành vi làm suy yếu chủ quyền của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đưa ra tuyên bố trên sau khi Mỹ nói sẽ trừng phạt 6 công ty liên quan chương trình khinh khí cầu do thám của Trung Quốc.