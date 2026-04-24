Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng để thưởng thức món ăn ‘quốc dân’

Ngay từ ngày đầu khai mạc, lễ hội bánh mì 2026 tại công viên Lê Văn Tám (Q.1 cũ) đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan và thưởng thức hương vị của món ăn quen thuộc. Từ khu vực gửi xe đến các gian hàng, không khí vô cùng nhộn nhịp, tấp nập.

Nhiều người xếp hàng để đợi món ăn "quốc dân"

Theo ghi nhận, dọc theo các lối đi, từng hàng người nối dài trước những quầy bánh mì nổi tiếng. Dù thời tiết nắng nóng, nhiều người vẫn kiên nhẫn đứng chờ, tay cầm quạt mini, che nắng bằng mũ, áo khoác nhưng vẫn không rời khỏi hàng.

Không chỉ chờ đợi, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ chụp ảnh, quay video ngay trong lúc xếp hàng. Những góc check-in như mô hình tháp làm từ bánh mì hay các gian hàng được trang trí bắt mắt luôn thu hút đông người đứng lại ngắm nghía.

Theo ghi nhận, có những quầy phải chờ khoảng 10–15 phút mới đến lượt mua. Đặc biệt, các gian hàng phát bánh mì miễn phí thu hút lượng người xếp hàng đông hơn hẳn. Đang cầm trên tay một ổ bánh mì mini, Lê Thị Thu Phương, sinh viên Trường ĐH Quốc tế, liên tục tạo dáng để chụp ảnh, quay video.

Phương cho biết: “Mình muốn đến đây để quay video đăng TikTok, vừa trải nghiệm vừa thưởng thức bánh mì. Không khí ở đây rất vui, có nhiều gian hàng của nhiều thương hiệu bánh mì nổi tiếng khác nhau”.

Nữ sinh cũng chia sẻ thêm để mua được ổ bánh mì nhỏ này phải đợi vì lượng khách đông và lúc đến lượt cô nàng thì đã hết bánh.

Ngọc Ngân (phải) và em gái hào hứng cầm trên tay ổ bánh mì sau thời gian chờ đợi

Trần Thùy Ngọc Ngân (27 tuổi, ngụ TP.HCM), cũng cho biết cô phải xếp hàng một lúc lâu mới mua được ổ bánh mì từ một thương hiệu nổi tiếng. “Hầu như quầy nào cũng phải xếp hàng, nhất là những chỗ cho ăn thử bánh mì miễn phí. Mình cũng tò mò muốn thử xem có gì đặc biệt nên vẫn kiên nhẫn đợi. Ăn rồi thấy không thất vọng, loại nào cũng ngon”, Ngọc Ngân chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Ngân tham gia lễ hội bánh mì và cô tỏ ra khá ấn tượng với không khí tại đây. “Được đứng ăn tại chỗ một ổ bánh mì vừa mới làm xong cảm giác ngon hơn nhiều so với mua mang về. Nếu năm sau có tổ chức, mình chắc chắn sẽ quay lại”, Ngọc Ngân nói.

“Bánh mì là món ăn số 1 trong lòng”

Đó là chia sẻ của chị Lưu Quỳnh Kim Anh (31 tuổi, ngụ đường Lê Văn Vương, H.Nhà Bè cũ). Trò chuyện với người viết, chị Kim Anh không giấu được sự yêu thích với món ăn quen thuộc này: “Bánh mì là món ăn số 1 trong lòng mình. Không biết ăn gì là cứ chọn bánh mì, vừa ngon vừa tiện”.

Lễ hội bánh mì đang thu hút nhiều người

Món ăn này cũng xếp vị trí số 1 trong lòng của Trần Nhật Minh, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa, TP.HCM. Minh cho biết đi buổi trưa với hy vọng sẽ ít người nhưng thực tế lại đông hơn tưởng tượng. “Mình cứ nghĩ trưa nắng sẽ vắng, ai ngờ phải đứng xếp hàng chờ gửi xe 15 phút, mua bánh mì cũng phải đợi. Nhưng vì đây là món ăn mà mình thích nên thấy cũng đáng”.

Khi được hỏi “Vì sao lại thích bánh mì đến vậy?”, Minh nói: “Món ăn này rất tiện lợi, dễ ăn lại còn ngon. Buổi sáng đi học mình thường chọn ăn bánh mì, ăn no mà cũng gọn lẹ”.

Tháp bánh mì tại lễ hội hút bạn trẻ check-in

Bạn trẻ check-in với chiếc bánh mì hình máy bay

Cạnh đó, Nguyễn Văn Dũng, một sinh viên cùng trường cho biết đến lễ hội cùng bạn bè sau khi biết thông tin trên mạng. “Với mình, bánh mì chỉ xếp sau cơm mẹ nấu và cơm tấm. Dù trời nóng nhưng đi những sự kiện như thế này vẫn thấy vui. Để mua được ổ bánh mì này mình phải đợi khoảng 10 phút”, Dũng nói.

Tại lễ hội còn có nhiều gian hàng đồ ăn, thức uống là các món "hot trend"

Ngoài bánh mì, lễ hội còn có các loại món ăn “hot trend” như trứng cút muối thảo mộc, bánh mì nướng muối ớt… các loại bánh dân gian và nhiều gian hàng ẩm thực khác. Bên cạnh đó, các tiểu cảnh được tạo hình từ bánh mì cũng trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo bạn trẻ dừng lại check-in.