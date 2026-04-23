Tài xế công nghệ được thưởng thêm giữa mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt đang quay trở lại khu vực miền Trung và Nam bộ, với mức nhiệt cao nhất nhiều nơi vượt 38 độ C. Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 23 - 24.4, nắng nóng diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra tại Nam bộ. Trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt kéo dài và nhu cầu đi lại dịp lễ tăng cao, nền tảng gọi xe tăng hỗ trợ để giữ chân tài xế.

Theo thông báo từ Be Group, từ nay đến hết kỳ nghỉ lễ, tài xế hoạt động trên nền tảng Be sẽ nhận thêm khoản thưởng từ 40.000 - 70.000 đồng nếu chạy xe trong khung giờ cao điểm nắng nóng từ 11 - 14 giờ mỗi ngày. Khoản thưởng này được cộng dồn với các chính sách thưởng hiện hành và do doanh nghiệp chi trả.

Động thái mới được triển khai sau khi Be vừa kết thúc chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu kéo dài 6 tuần liên tiếp từ ngày 9.3, trong bối cảnh giá xăng dầu biến động.

Ngoài hỗ trợ thu nhập, Be phối hợp với Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ Bình Tân tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho tài xế tại Bệnh viện đa khoa Quốc Ánh trong dịp Tháng Công nhân. Doanh nghiệp này cũng mở thêm 20 trạm dừng chân tại các đô thị lớn để tài xế nghỉ ngơi, uống nước, sạc điện thoại và ăn uống giữa ca làm việc.

Be tặng thưởng tài xế khi chạy trong khung giờ cao điểm nắng nóng ẢNH: LN

Song song với các chính sách dành cho tài xế, Be cũng tung loạt ưu đãi cho khách hàng trước kỳ nghỉ lễ. Cụ thể, dịch vụ beBike và beCar giảm 20%, tối đa 30.000 đồng khi nhập mã VIETNAM từ ngày 22 - 30.4. Vé xe khách liên tỉnh giảm 10%, tối đa 50.000 đồng, trong khi vé máy bay giảm tới 500.000 đồng.

Ở mảng giao đồ ăn, beFood giảm tới 30% và ưu đãi thêm cho đơn nhóm. Dịch vụ beDelivery giảm đến 25%, còn beGiúpViệc giảm tới 50% cho khách hàng đặt dịch vụ dọn nhà trước kỳ nghỉ lễ.

Trong bối cảnh Grab vừa thông báo tăng một số loại phí dịch vụ từ ngày 28.4, động thái giữ giá và tăng hỗ trợ tài xế cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường gọi xe công nghệ đang ngày càng quyết liệt.