Nhiều người lớn tuổi mê xem review phim, vụ án: Vì sao?
Video Đời sống

Nhiều người lớn tuổi mê xem review phim, vụ án: Vì sao?

Quỳnh Phương - Hồ Hiền - Võ Hiếu
18/08/2025 05:35 GMT+7

Các video review phim, kể lại diễn biến các vụ án hay tin tức ngắn với giọng đọc AI ngày càng tiếp cận được nhiều hơn với những khán giả lớn tuổi. Với những video như thế này, người lớn tuổi không cần phải dán mắt vào màn hình suốt cả giờ đồng hồ. Họ có thể vừa làm việc nhà, vừa nghe câu chuyện hấp dẫn. Đây chính là một cách giải trí đơn giản, dễ tiếp cận mà không mất quá nhiều thời gian. Vậy nhưng, liệu họ có thể phân biệt được đâu là video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra và đâu là video do con người sản xuất?

Nhiều người lớn tuổi mê xem review phim, vụ án: Vì sao?

Nhiều người lớn tuổi mê xem review phim, vụ án: Vì sao?

Tin liên quan

Tràn lan video do AI sản xuất: Thách thức với nhà sáng tạo thật

Tràn lan video do AI sản xuất: Thách thức với nhà sáng tạo thật

AI đang tạo ra nội dung với tốc độ chóng mặt – nhanh hơn, rẻ hơn và dễ hơn bao giờ hết. Nhưng khi video, hình ảnh, giọng đọc đều có thể được “dựng sẵn” chỉ bằng vài cú click, những nhà sáng tạo thật và các nền tảng mạng xã hội đang đối mặt với một thách thức lớn.

Vì sao TP.HCM mưa lớn lúc giữa trưa?

review phim video review phim review vụ án video AI video ngắn nhận biết video AI giọng đọc AI trí tuệ nhân tạo video do AI sản xuất nền tảng video ngắn nội dung AI
