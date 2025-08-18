Nhiều người lớn tuổi mê xem review phim, vụ án: Vì sao?
18/08/2025 05:35 GMT+7
Các video review phim, kể lại diễn biến các vụ án hay tin tức ngắn với giọng đọc AI ngày càng tiếp cận được nhiều hơn với những khán giả lớn tuổi. Với những video như thế này, người lớn tuổi không cần phải dán mắt vào màn hình suốt cả giờ đồng hồ. Họ có thể vừa làm việc nhà, vừa nghe câu chuyện hấp dẫn. Đây chính là một cách giải trí đơn giản, dễ tiếp cận mà không mất quá nhiều thời gian. Vậy nhưng, liệu họ có thể phân biệt được đâu là video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra và đâu là video do con người sản xuất?
