Vì sao TP.HCM mưa lớn lúc giữa trưa?
Video Đời sống

Vì sao TP.HCM mưa lớn lúc giữa trưa?

Võ Hiếu
Võ Hiếu
15/08/2025 13:06 GMT+7

Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 15.8.2025, TP.HCM bất ngờ có mưa lớn kéo dài khoảng 15 phút, sau đó cơn mưa tiếp tục lan rộng ra các khu vực vùng ven của thành phố.

Vì sao TP.HCM mưa lớn lúc giữa trưa?

Vì sao TP.HCM mưa lớn lúc giữa trưa?

Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 15.8.2025, TP.HCM bất ngờ có mưa lớn kéo dài khoảng 15 phút, sau đó cơn mưa tiếp tục lan rộng ra các khu vực vùng ven của thành phố. Trước đó, thời tiết buổi sáng ở TP.HCM có phần mát mẻ hơn so với những ngày qua.

Vì sao TP.HCM mưa lớn lúc giữa trưa?

Sáng cùng ngày, khu vực miền Tây đã có mưa, và theo dự báo, vùng mưa này sẽ tiếp tục mở rộng trong vài giờ tới, không chỉ ở miền Tây mà còn lan ra các tỉnh miền Đông.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay giảm từ 1-2 độ C, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người dân trong khu vực.

Nguyên nhân của đợt mưa này là do sự hoạt động mạnh lên của rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ, kết hợp với vùng nhiễu động hình thành trên rãnh thấp. Các cơ quan khí tượng nhận định rằng khu vực nhiễu động này có thể phát triển mạnh thành áp thấp nhiệt đới. Thêm vào đó, gió mùa tây nam hoạt động mạnh, kết hợp với hội tụ gió trên cao, đã tạo ra tình trạng bất ổn trong khí quyển, dẫn đến mưa lớn.

Theo dự báo, từ chiều 15.8 đến đêm 16.8, khu vực cao nguyên Trung bộ, Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản, bị xử phạt, buộc tháo dỡ, thậm chí được 'mở đường' chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' không nộp thuế, vụ việc kéo dài gần 3 năm chưa có hồi kết.

