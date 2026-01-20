Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Nhiều người ngồi chờ 4-5 giờ đồng hồ vì U.23 Việt Nam

An Vy
20/01/2026 20:30 GMT+7

Dù phải hơn 22 giờ tối trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U23 Trung Quốc mới chính thức diễn ra, nhưng từ chiều, hàng trăm người đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, có mặt sớm trước giờ bóng lăn 4-5 giờ đồng hồ. Có người còn mang theo cơm hộp, nước uống để nạp năng lượng, sẵn sàng tinh thần cổ vũ đội tuyển nước nhà.

Nhiều người có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) để xem U.23 Việt Nam tranh tài với U.23 Trung Quốc. Không ít người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, có mặt sớm trước giờ bóng lăn 4-5 giờ đồng hồ. Họ đến để giữ chỗ, để hòa vào không khí bóng đá và quan trọng hơn, để được sống trọn vẹn với niềm đam mê bóng đá theo cách rất riêng của mình.

Nhiều người ngồi chờ 4-5 giờ đồng hồ vì U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

Người dân chờ sẵn từ nhiều giờ đồng hồ để xem U.23 Việt Nam tranh tài với U.23 Trung Quốc

ẢNH: AN VY

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, nhằm phục vụ nhu cầu theo dõi và cổ vũ đội tuyển U.23 Việt Nam của người dân và du khách, TP.HCM đã tổ chức lắp đặt 6 màn hình LED cỡ lớn dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đoạn từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Lợi. Hệ thống màn hình này sẵn sàng phát sóng trực tiếp trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc vào tối nay (20.1), đồng thời phục vụ cả các trận tranh hạng ba và chung kết của giải đấu.

Theo quan sát của người viết, ngay từ đầu giờ chiều, nhiều nhóm bạn trẻ đã có mặt tại phố đi bộ để hòa mình vào không khí trận đấu. Có người còn chuẩn bị sẵn cơm hộp, nước uống để "đóng quân" dài giờ, chờ đến thời khắc trái bóng bắt đầu lăn.

Nhiều người ngồi chờ 4-5 giờ đồng hồ vì U.23 Việt Nam - Ảnh 2.
Nhiều người ngồi chờ 4-5 giờ đồng hồ vì U.23 Việt Nam - Ảnh 3.
Nhiều người ngồi chờ 4-5 giờ đồng hồ vì U.23 Việt Nam - Ảnh 4.
Nhiều người ngồi chờ 4-5 giờ đồng hồ vì U.23 Việt Nam - Ảnh 5.
Nhiều người ngồi chờ 4-5 giờ đồng hồ vì U.23 Việt Nam - Ảnh 6.

Nhiều người có mặt từ rất sớm để có chỗ ngồi theo dõi trận đấu

ẢNH: AN VY

Lâm Huệ Phương, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, cho biết nhóm của cô có hơn 10 người, hẹn nhau lên phố đi bộ từ sớm để vừa đi dạo, vừa giữ chỗ đẹp xem bóng đá. "Tụi mình mê đá banh lắm, xem ở đây đông vui, hào hứng hơn ở nhà. Đi sớm cũng là để cảm nhận không khí trước trận, chứ không chỉ đơn thuần là xem bóng đá", Phương chia sẻ và cho biết U.23 Việt Nam chắc chắn sẽ chiến thắng.

Cùng chung tình yêu với trái bóng tròn, Trần Huỳnh Minh Nguyên, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), tỏ ra rất tự tin trước trận đấu. Theo Nguyên, U.23 Việt Nam đã ghi bàn ở cả 4 trận tại giải, cho thấy lối chơi ổn định và chiến thuật hợp lý. "Mình thấy trận này Việt Nam cửa trên. U.23 Trung Quốc cũng mạnh nhưng không quá đáng ngại. Vì thế rất hy vọng cho một chiến thắng của đội tuyển U.23 Việt Nam", Nguyên nhận định.

Nhiều người ngồi chờ 4-5 giờ đồng hồ vì U.23 Việt Nam - Ảnh 7.

Huệ Phương (thứ 3 từ trái qua) cùng nhóm bạn tin chắc U.23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng

ẢNH: AN VY

Vũ Đức Thành, sinh viên Trường ĐH Công Thương, bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với cầu thủ Đình Bắc. Thành cho rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik có chiến lược rất tốt và tin chắc trận bóng này rất bùng nổ.

Không khí bàn luận về bóng đá diễn ra sôi nổi ở khắp nơi. Đứng cạnh đó, Lê Vân Khánh, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, dự đoán trận đấu sẽ rất cam go, nhưng phần thắng vẫn nghiêng về U.23 Việt Nam với tỷ số 2-1. "Tối nay mình và bạn bè ra đây xem đá bóng, rồi nếu thắng thì sẵn sàng đi bão. Việt Nam vô địch", Khánh hào hứng.

Nhiều người ngồi chờ 4-5 giờ đồng hồ vì U.23 Việt Nam - Ảnh 8.

Có người mang theo đồ ăn để tranh thủ nạp năng lượng

ẢNH: AN VY

Phùng Hoàng Kha, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhận xét phố đi bộ Nguyễn Huệ đang "nóng hơn bao giờ hết". Theo Kha, không chỉ người Việt mà nhiều du khách nước ngoài cũng tò mò trước cảnh tượng đông đúc khác thường. "Họ đứng chụp ảnh, nhìn xung quanh rất ngơ ngác, không hiểu vì sao lại có nhiều người tập trung ở đây như vậy", Kha kể.

Nhiều người ngồi chờ 4-5 giờ đồng hồ vì U.23 Việt Nam - Ảnh 9.

Các cô gái xinh đẹp đã có mặt từ sớm để cổ vũ cho U.23 Việt Nam

ẢNH: AN VY

Không chỉ người xem, nhiều người lao động cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị cho đêm bóng đá. Anh Nguyễn Hoàng Phương (33 tuổi), ngụ P.Tân Hưng (TP.HCM) cho biết anh cùng nhóm 10 đồng nghiệp bắt đầu lắp đặt hệ thống màn hình LED từ sáng. "Tụi mình làm liên tục đến gần 7 giờ tối mới ăn cơm, nạp thêm sức để tối nay còn cổ vũ U.23 Việt Nam. Dù công việc vất vả đó, nhưng tụi mình vẫn làm hết sức vì mong muốn cổ vũ tinh thần U.23 Việt Nam thân yêu, cũng như giúp bà con xem bóng đá trọn vẹn nhất", anh Phương nói.

Anh Phương cho biết theo kế hoạch, hệ thống 6 màn hình LED sẽ phát sóng trực tiếp trận bán kết U.23 Việt Nam với U.23 Trung Quốc từ 20 giờ 30 và phục vụ người dân xuyên suốt đến khi trận đấu kết thúc.

Nhiều người ngồi chờ 4-5 giờ đồng hồ vì U.23 Việt Nam - Ảnh 11.

Cổ động viên còn mang theo kèn, trống để cổ vũ cho U.23 Việt Nam

ẢNH: AN VY

Theo anh Phương, chuyện nhiều người có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ sớm không chỉ để xem bóng đá, mà còn để được sống trong bầu không khí đoàn kết, cuồng nhiệt và tràn đầy niềm tin vào U.23 Việt Nam.

