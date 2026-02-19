Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Nhiều người nước ngoài, Việt kiều chọn dịch vụ y tế tại Việt Nam

Liên Châu
Liên Châu
19/02/2026 21:31 GMT+7

Cùng với nha khoa, các dịch vụ thẩm mỹ, chẩn đoán hình ảnh, một số chuyên khoa sâu về ngoại khoa... được đánh giá có ưu thế thu hút du lịch y tế, là lựa chọn của Việt kiều, khách nước ngoài.

Theo TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), ngành y tế đang tập trung xây dựng các gói dịch vụ mũi nhọn cho phát triển du lịch y tế như: thẩm mỹ, nha khoa, mắt, chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ sinh sản (IVF), chuyên khoa sâu thuộc ngoại khoa, can thiệp… 

Đây là những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, chi phí thấp hơn nhiều so với các nước phát triển, thu hút khách nước ngoài, kiều bào.

Nhiều người nước ngoài, Việt kiều chọn dịch vụ y tế tại Việt Nam- Ảnh 1.

Với ưu thế về chất lượng và giá dịch vụ, Bộ Y tế kỳ vọng du lịch y tế là dự án tỉ đô

ẢNH: LIÊN CHÂU

Về ưu thế dịch vụ y tế của Việt Nam, ông Đức đánh giá, bác sĩ Việt Nam có tay nghề giỏi, kinh nghiệm lâm sàng rất tốt, đồng thời nhiều bệnh viện có hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại, trong khi giá dịch vụ rất cạnh tranh và thời gian chờ đợi rút ngắn.

Có dịch vụ, nếu ở nước ngoài có thể xếp lịch chờ vài tháng, nhưng đến Việt Nam, chỉ 2 - 3 ngày là thực hiện, và có thể rút ngắn hơn nữa, vì có thể đặt lịch hẹn trước.

Với một số dịch vụ kỹ thuật cao như IVF, chi phí tại Việt Nam chỉ bằng 30 - 50% so với một số nước, trong khi tỷ lệ thành công cao, là lợi thế lớn để thu hút khách hàng từ các nước phát triển.

Riêng với nha khoa, tại TP.HCM, một năm thu khoảng hơn 3.000 tỉ đồng, cho thấy sức hút của du lịch nha khoa đối với khách quốc tế và kiều bào.

Thị trường du lịch y tế là thị trường trăm tỉ đô

Theo ông Đức, trước đây, người Việt Nam thường ra nước ngoài để khám sàng lọc, điều trị bệnh, ví dụ như với ung thư, tim mạch. Tuy nhiên, với sự đầu tư mạnh mẽ vào máy móc, thiết bị, cùng sự phát triển của hệ thống y tế tư nhân; và nâng cao cơ sở hạ tầng, điều kiện chăm sóc trong khu vực y tế công lập, xu hướng đi nước ngoài điều trị đã giảm đáng kể.

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đánh giá xu hướng khả quan của du lịch y tế tại Việt Nam: "Chúng ta đã và tiếp tục phát triển y tế chuyên sâu. Các năm trước, mỗi năm người Việt Nam chi vài tỉ USD ra nước ngoài chữa bệnh, bây giờ nhiều người dân không phải ra nước ngoài". 

Như với hỗ trợ sinh sản (IVF), 10 - 15 năm trước người Việt ra nước ngoài nhiều, nhưng nay không những không ra nước ngoài, mà nhiều người từ nước ngoài về Việt Nam làm IVF.

Y tế của chúng ta rất nhiều thế mạnh. Làm tốt du lịch y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ, không chỉ giữ "chân" khách hàng trong nước, tiết kiệm được chi tiêu y tế, mà còn thu hút được khách từ nước ngoài đến với Việt Nam.

"Hiện nay, nhiều người Việt ra nước ngoài truyền tế bào gốc, chi phí có khi cả tỉ đồng. Tới đây, chúng ta cũng sẽ làm kỹ thuật này gắn với phát triển y tế chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyên môn, đạt chuẩn để phục vụ các khách hàng trong và ngoài nước", ông Đức chia sẻ thêm.

Đặc biệt, Bộ Y tế sẽ chuẩn hóa chất lượng dịch vụ theo tiêu chí quốc tế: từ cơ sở vật chất, phòng ốc, quy trình kỹ thuật, đội ngũ y tế, chuyên môn và ngoại ngữ. Các tiêu chí này sẽ được công khai trên các nền tảng thông tin, giúp khách hàng quốc tế dễ dàng tiếp cận, lựa chọn.

"Chúng tôi đã phối hợp với Cục Du lịch (Bộ VH-TT-DL) để xây dựng các gói dịch vụ.  Các dịch vụ về du lịch y tế sẽ được quảng bá qua diễn đàn du lịch, công ty lữ hành quốc tế, kết hợp với giải pháp chi trả bảo hiểm. Hiện trong nước có khoảng 1.200 gói dịch vụ. Kỳ vọng du lịch y tế là dự án tỉ đô", ông Đức nói.

Bộ Y tế đã có công văn gửi Bộ Tài chính, đề nghị điều chỉnh công tác giám định, đảm bảo quyền lợi người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), sau khi nhận được phản ánh cơ quan bảo hiểm xã hội từ chối thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong trường hợp chụp X-quang dưới 6 phút, siêu âm tim dưới 30 phút.

