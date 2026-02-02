Bảo lãnh viện phí giúp giám sát hiệu quả chi phí y tế

Minh bạch viện phí, giám sát chi phí y tế

Cổng Bảo lãnh viện phí đã được Bộ Y tế chính thức ra mắt sáng 2.2, với sự tham dự của GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Bảo lãnh viện phí giảm rất nhiều thời gian cho thủ tục hành chính, cơ quan quản lý giám sát được chi phí y tế ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo GS Thuấn, quản trị bệnh viện phải được đặt trên nền tảng chất lượng và hiệu quả, không phải trên quy mô hình thức. Nâng cao chất lượng dịch vụ, cải cách tài chính và phương thức chi trả phải đi trước một bước để định hướng đúng hành vi của toàn hệ thống.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết, thông qua nền tảng bảo lãnh viện phí, toàn bộ quy trình từ xác thực người bệnh, các khoản chi phí, thủ tục thanh toán được số hóa và tự động hóa, bảo đảm tính minh bạch, chính xác trong quá trình khám chữa bệnh, với sự đồng hành của Ngân hàng SHB về giải pháp công nghệ và tài chính.

Ông Đức đánh giá, triển khai cổng Bảo lãnh thanh toán viện phí giúp tự động hóa công tác ghi nhận, đối soát và quyết toán, qua đó giảm tải đáng kể cho bộ phận thu ngân, kế toán và tài chính tại các bệnh viện; hạn chế sai sót và rủi ro trong quá trình thanh toán.

Bên cạnh đó, việc liên thông dữ liệu định danh người bệnh góp phần thống nhất thông tin người bệnh trên toàn hệ thống, tạo nền tảng cho quản lý y tế dựa trên dữ liệu. Về lâu dài, dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối sẽ hỗ trợ hiệu quả cho công tác thống kê, giám sát chi phí y tế, theo dõi nhu cầu khám, chữa bệnh và hoạch định chính sách trong lĩnh vực y tế, bảo hiểm và an sinh xã hội.

Đối với người bệnh, lợi ích rõ nét nhất là tiết kiệm thời gian, tăng sự thuận tiện khi khám, chữa bệnh, không còn phụ thuộc vào tiền mặt hay xếp hàng tại quầy thu ngân, từ đó có thể tập trung hơn vào quá trình điều trị.

Theo đại diện Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội), sau hơn 1 tuần triển khai bảo lãnh viện phí, hơn 100 khách hàng trải nghiệm. Các thao tác app sử dụng dịch vụ bảo lãnh thanh toán viện phí chỉ mất khoảng 2 phút.