Nhiều người thích thú thấy chim hồng hoàng xuất hiện ở trung tâm TP.HCM

Trần Duy Khánh
08/05/2026 15:32 GMT+7

Một cá thể chim hồng hoàng quý hiếm bất ngờ xuất hiện tại khu vực trung tâm TP.HCM, thu hút sự chú ý của nhiều người dân và giới yêu chim.

Ngày 8.5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một con chim lớn với chiếc mỏ vàng nổi bật, cùng bộ lông đen trắng đậu trên cây xanh tại khu vực nội đô TP.HCM.

Trưa cùng ngày, cá thể chim này xuất hiện ở khu vực nhiều cây xanh trên đường Nguyễn Công Trứ (quận 1 cũ). Nhiều người dân tỏ ra thích thú khi lần đầu tận mắt chứng kiến loài chim vốn sinh sống chủ yếu trong các cánh rừng tự nhiên.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, qua hình ảnh có thể nhận định đây là chim hồng hoàng, loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong danh mục được ưu tiên bảo vệ.

Giới chuyên gia nhận định việc chim hồng hoàng xuất hiện giữa đô thị là hiện tượng hiếm gặp. Loài chim này thường sống tại các khu rừng già, có tán cây lớn ở Tây nguyên và Đông Nam bộ. Chúng nổi bật với chiếc mỏ lớn, phần mũ sừng đặc trưng cùng sải cánh rộng.

Nhiều người nghi ngờ cá thể chim xổng ra ngoài từ khu Thảo Cầm Viên Sài Gòn, song đại diện đơn vị này đã kiểm tra số lượng chim hồng hoàng và chưa ghi nhận trường hợp xổng chuồng.

Cơ quan chức năng TP.HCM từng nhiều lần khuyến cáo người dân không tự ý săn bắt hoặc tiếp cận khi phát hiện chim hồng hoàng và cần báo ngay cho lực lượng chức năng hỗ trợ.

Lần đầu phát hiện chim hồng hoàng, rái cá qua bẫy ảnh ở Chư Mom Ray

Lần đầu tiên hệ thống bẫy ảnh của Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) phát hiện 2 loài động vật cực kỳ quý hiếm là chim hồng hoàng và rái cá.

