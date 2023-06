Nhiều người tốt bụng chung tay giúp cậu bé 15 tuổi và người đàn ông giữa đường

Câu chuyện được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người thương cảm.



Anh Trần Văn Cường, thành viên của đội xe cứu thương 0 đồng ở H.Thanh Chương (Nghệ An), cho biết chiều 19.6, anh đang lái xe ô tô trên QL46, đoạn qua chợ Cồn xã Thanh Dương (H.Thanh Chương) thì phát hiện một người đàn ông đã lớn tuổi và một cậu bé thất thểu đi bộ với vẻ mặt mệt mỏi.

Đoán rằng hai người này đang gặp khó khăn nên anh Cường dừng xe, xuống hỏi thăm. Việc tiếp xúc với hai người này khá khó khăn vì cả hai là người dân tộc Khơ Mú, nói tiếng Việt không rành. Hai người cho biết cách đây khoảng vài tháng, họ vào Quảng Nam làm thuê nhưng bị chủ nợ lương, công việc vất vả nên cả hai đã rủ nhau đón xe khách về quê.

Để về đến nhà, họ phải đón xe qua 3 chặng. Khi xe khách đến địa bàn TP.Vinh, họ xuống xe sau khi đã đi được 2 chặng đường, nhưng trong túi không còn tiền nên cả hai quyết định đi bộ để về quê, khi còn cách nhà khoảng 200 km.

Ông Dần và Moong Văn Cường tại trụ sở Công an xã Ngọc Lâm

Cả hai đã đi bộ dọc theo QL46 từ TP.Vinh. Khi đã đi được gần 30 km, đến xã Thanh Dương thì được anh Cường phát hiện. Do phải di chuyển quãng đường dài dưới trời nắng nóng 38 độ C nên chân cả hai người bị phồng rộp, tứa máu.

Ấm lòng

Sau khi biết hoàn cảnh đáng thương của hai người, anh Cường đã đón họ lên xe ô tô của mình rồi thông báo cho nhóm xe cứu thương 0 đồng. Một thành viên trong nhóm tặng 1 triệu đồng, người dân địa phương cũng chung tay góp tiền để giúp hai người này đón xe về quê. Tuy nhiên, do hai người không rành tiếng Việt, nên tài xế xe 0 đồng đã quyết định chở đến trụ sở Công an xã Ngọc Lâm để nhờ giúp đỡ.

Ông Dần và Moong Văn Cường được thành viên nhóm xe cứu thương 0 đồng đón lên xe ô tô CTV

Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng công an xã Ngọc Lâm, cho biết sau khi tiếp nhận, công an xã đã sử dụng dữ liệu dân cư và nhờ người phiên dịch, mới xác định được nơi

ở của hai người này là H.Tương Dương. Người đàn ông lớn tuổi là Ốc Văn Dần (59 tuổi, ngụ bản Huồi Cụt, xã Yên Na), còn cậu bé đi cùng là Moong Văn Cường (15 tuổi, ngụ bản Tùng Hốc, xã Hữu Khuông).

Trò chuyện với lực lượng công an qua người phiên dịch, ông Dần cho biết do không hiểu tiếng Việt nên khi về đến TP.Vinh, cả hai không biết đường về quê và cứ nhằm hướng QL46, hướng lên H.Thanh Chương để đi. Rất may, trên đường đi, đã được một người hỏi thăm và giúp đỡ. Từ huyện để về nhà, ngoài chặng đường còn hơn 140 km, cậu bé Moong Văn Cường còn phải di chuyển thêm 3 - 4 tiếng đồng hồ bằng thuyền vì xã Hữu Khuông đã bị cô lập bởi lòng hồ thủy điện.

Công an xã đã rất tích cực khi chiều cùng ngày tiếp tục liên lạc với Công an H.Tương Dương để giúp đón xe khách cho hai người này về và nhờ công an huyện này hỗ trợ tiếp để đưa Moong Văn Cường về đến nhà.

Trao đổi với PV, ông Lô Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Yên Na, cho biết ông Dần và cậu bé Moong Văn Cường đã về đến nhà an toàn. "Hoàn cảnh gia đình ông Dần khó khăn, nên dù đã lớn tuổi vẫn phải đi xa để làm thuê. Chúng tôi rất cảm ơn những người tốt bụng và thấy ấm lòng khi hai người đã được hỗ trợ để trở về nhà an toàn", ông Tùng nói.