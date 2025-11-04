Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhiều người trẻ Gen Z coi tiền mặt là ‘lạc hậu’, sợ tiêu quá tay

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
04/11/2025 11:39 GMT+7

Khảo sát mới đây tại Mỹ chỉ ra một bộ phận người trẻ cảm thấy tiền mặt là hình thức thanh toán lạc hậu, cho rằng các phương thức thanh toán khác giúp họ dễ quản lý chi tiêu hơn.

Báo New York Post ngày 4.11 dẫn thăm dò gần đây của Harris Poll, khảo sát 2.080 người trẻ thuộc Gen Z tại Mỹ từ 18 - 28 tuổi về thái độ, hành vi của họ trong việc tiết kiệm và đầu tư. Kết quả khảo sát chỉ ra 53% số người được hỏi coi tiền mặt là phương án thanh toán cuối cùng trong trường hợp bất đắc dĩ.

Khoảng 29% số người cho rằng tiền mặt đang lỗi thời hoặc cảm thấy ngại khi phải sử dụng chúng.

Những Gen Z coi tiền mặt là ‘lạc hậu’ - Ảnh 1.

Người trẻ tại Mỹ đang có xu hướng "tránh" cầm tiền mặt

ẢNH: REUTERS

Khảo sát được thực hiện hồi cuối tháng 9 chỉ ra rằng người tiêu dùng thuộc Gen Z thích mua hàng qua thẻ ghi nợ hoặc ứng dụng điện thoại hơn là tiền mặt.

Phần đông người trẻ cũng bày tỏ thanh toán trực tuyến hoặc thẻ giúp họ quản lý chi tiêu tốt hơn. Các chuyên gia lưu ý hơn một nửa Gen Z được hỏi (54%) thừa nhận rằng họ có xu hướng tiêu xài không suy nghĩ nếu đang cầm tiền mặt, so với việc thanh toán bằng thẻ.

Khảo sát cũng chỉ ra người trẻ tại Mỹ muốn đầu tư vào quỹ cho tương lai hơn là cố vay nợ hiện tại. Khoảng 46% Gen Z đang xây dựng “quỹ khẩn cấp” trong tài khoản ngân hàng, trong khi 39% số người có một nguồn tiền để “có cảm giác an toàn về tài chính”.

Thay vì chi tiêu vặt, 37% người trẻ tuổi đang tiết kiệm cho những trải nghiệm như du lịch hay dự các sự kiện, 34% muốn chi cho ô tô hạng sang, đồ hiệu xa xỉ hay các đồ điện tử cao cấp. Ngoài ra, 36% số người đang tiết kiệm cho những mục tiêu quan trọng, chẳng hạn có thể dọn ra ở riêng hay học đại học. Tạp chí Fortune ngày 2.11 đưa tin xu thế đang phổ biến trong Gen Z là “mua trước, trả sau”.

Giảm sử dụng tiền mặt cũng được xem là xu thế chung. Một nghiên cứu của Cục Dự trữ tài chính liên bang Mỹ, tổ chức tích hợp vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed), chỉ ra người Mỹ mỗi tháng thực hiện trung bình 48 khoản thanh toán, trong đó chỉ có 7 khoản sử dụng tiền mặt.

Tin liên quan

Gen Z Nhật Bản dần rời xa văn hóa rượu bia

Gen Z Nhật Bản dần rời xa văn hóa rượu bia

Một sự thay đổi thế hệ đang làm rung chuyển ngành đồ uống của Nhật Bản và thách thức các thói quen xã hội đã tồn tại từ lâu

Gen Z sẽ là thế hệ giàu nhất vào năm 2035?

Khám phá thêm chủ đề

Gen Z tiền mặt Mỹ chi tiêu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận