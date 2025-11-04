Nhiều người trẻ Gen Z coi tiền mặt là ‘lạc hậu’, sợ tiêu quá tay

Báo New York Post ngày 4.11 dẫn thăm dò gần đây của Harris Poll, khảo sát 2.080 người trẻ thuộc Gen Z tại Mỹ từ 18 - 28 tuổi về thái độ, hành vi của họ trong việc tiết kiệm và đầu tư. Kết quả khảo sát chỉ ra 53% số người được hỏi coi tiền mặt là phương án thanh toán cuối cùng trong trường hợp bất đắc dĩ.

Khoảng 29% số người cho rằng tiền mặt đang lỗi thời hoặc cảm thấy ngại khi phải sử dụng chúng.

Người trẻ tại Mỹ đang có xu hướng "tránh" cầm tiền mặt ẢNH: REUTERS

Khảo sát được thực hiện hồi cuối tháng 9 chỉ ra rằng người tiêu dùng thuộc Gen Z thích mua hàng qua thẻ ghi nợ hoặc ứng dụng điện thoại hơn là tiền mặt.

Phần đông người trẻ cũng bày tỏ thanh toán trực tuyến hoặc thẻ giúp họ quản lý chi tiêu tốt hơn. Các chuyên gia lưu ý hơn một nửa Gen Z được hỏi (54%) thừa nhận rằng họ có xu hướng tiêu xài không suy nghĩ nếu đang cầm tiền mặt, so với việc thanh toán bằng thẻ.

Khảo sát cũng chỉ ra người trẻ tại Mỹ muốn đầu tư vào quỹ cho tương lai hơn là cố vay nợ hiện tại. Khoảng 46% Gen Z đang xây dựng “quỹ khẩn cấp” trong tài khoản ngân hàng, trong khi 39% số người có một nguồn tiền để “có cảm giác an toàn về tài chính”.

Thay vì chi tiêu vặt, 37% người trẻ tuổi đang tiết kiệm cho những trải nghiệm như du lịch hay dự các sự kiện, 34% muốn chi cho ô tô hạng sang, đồ hiệu xa xỉ hay các đồ điện tử cao cấp. Ngoài ra, 36% số người đang tiết kiệm cho những mục tiêu quan trọng, chẳng hạn có thể dọn ra ở riêng hay học đại học. Tạp chí Fortune ngày 2.11 đưa tin xu thế đang phổ biến trong Gen Z là “mua trước, trả sau”.

Giảm sử dụng tiền mặt cũng được xem là xu thế chung. Một nghiên cứu của Cục Dự trữ tài chính liên bang Mỹ, tổ chức tích hợp vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed), chỉ ra người Mỹ mỗi tháng thực hiện trung bình 48 khoản thanh toán, trong đó chỉ có 7 khoản sử dụng tiền mặt.