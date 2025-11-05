Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhiều người trẻ nghĩ khám sức khỏe tiền hôn nhân là thiếu tin tưởng nhau

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
05/11/2025 17:32 GMT+7

Bà Đoàn Thị Cẩm Hồng, Phó phòng Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Chi cục Dân số TP.HCM) nhấn mạnh, khám sức khỏe tiền hôn nhân không phải thiếu tin tưởng nhau, mà vì tương lai của gia đình và chất lượng giống nòi.

Ngày 5.11, UBND phường An Khánh (TP.HCM) tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp năm 2025. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân; tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

TP.HCM đối mặt "bài toán kép": mức sinh thấp và già hóa dân số

Phát biểu tại chương trình, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Văn hóa - xã hội phường An Khánh, TP.HCM cho biết, TP.HCM đang thuộc nhóm các tỉnh, thành có mức sinh thấp nhất cả nước.

Nhiều người trẻ nghĩ khám sức khỏe tiền hôn nhân là do thiếu tin tưởng nhau - Ảnh 1.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Văn hóa - xã hội phường An Khánh, TP.HCM phát biểu tại chương trình

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Số con trung bình của một phụ nữ tại TP.HCM trong độ tuổi sinh đẻ là 1,43 - thấp nhất cả nước. Cùng với đó, TP.HCM đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với số người cao tuổi tính đến năm 2024 là 1.469.372 người, chiếm 10,49%.

Mức sinh thấp và già hóa dân số diễn ra song song làm suy giảm nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động trẻ, làm ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, tốc độ già hóa dân số nhanh tạo ra áp lực đối với hệ thống an sinh xã hội dành cho người cao tuổi như: lương hưu, bảo hiểm y tế, chế độ trợ cấp xã hội, chế độ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí …

Bên cạnh đó, các chính sách khuyến sinh cũng đang tạo áp lực đáng kể đối với nguồn ngân sách của thành phố, trong khi nguồn lực này nên được ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng dân số nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Tầm quan trọng của khám sức khỏe tiền hôn nhân

Theo bà Đoàn Thị Cẩm Hồng, Phó phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Chi cục Dân số TP.HCM), chiến dịch truyền thông nâng cao chất lượng dân số năm 2025 tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: khám sức khỏe tiền hôn nhân; tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Nhiều người trẻ nghĩ khám sức khỏe tiền hôn nhân là do thiếu tin tưởng nhau - Ảnh 2.

Bà Đoàn Thị Cẩm Hồng, Phó phòng Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Chi cục Dân số TP.HCM) phát biểu tại chương trình

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Trong đó, khám sức khỏe tiền hôn nhân được xem là nội dung quan trọng hàng đầu. Bà Hồng cho biết, kết quả khám sàng lọc sức khỏe tiền hôn nhân cho 153 cặp đôi tại TP.HCM cho thấy tỷ lệ bất thường về sức khỏe sinh sản ở người trẻ khá cao.

Trong đó, nhiều nam giới gặp các vấn đề như tinh trùng yếu, ít, cô đặc hoặc không có tinh trùng; còn ở nữ giới, một số trường hợp dù còn rất trẻ nhưng đã suy giảm chức năng buồng trứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản.

“Để xây dựng một gia đình hạnh phúc và bền vững, các cặp nam nữ nên chủ động kiểm tra sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn. Khám sức khỏe tiền hôn nhân không phải thiếu tin tưởng nhau, mà vì tương lai của gia đình và chất lượng giống nòi”, bà Hồng nhấn mạnh.

Cũng theo bà Hồng, để giải quyết tình trạng mức sinh thấp, TP.HCM đã triển khai chính sách khuyến sinh theo Nghị quyết 40/2024 của HĐND TP.HCM. Theo đó, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần 3 triệu đồng, áp dụng cho các trường hợp sinh con thứ hai trong thời gian từ ngày 21.12.2024 - 31.8.2025 tại 102 phường, xã, thị trấn thuộc địa giới hành chính TP.HCM cũ (trước sáp nhập).

Từ ngày 1.9.2025, theo Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND, mức hỗ trợ được nâng lên 5 triệu đồng và áp dụng cho toàn bộ các phường, xã và đặc khu tại TP.HCM sau sáp nhập.

Ngoài chiến dịch truyền thông dân số, UBND phường An Khánh (TP.HCM) còn tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý, giúp người dân tiếp cận thông tin, quyền lợi và chính sách xã hội một cách hiệu quả hơn.

Nhiều người trẻ nghĩ khám sức khỏe tiền hôn nhân là do thiếu tin tưởng nhau - Ảnh 3.

Luật sư Nguyễn Hoài Vũ, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 (TP.HCM) tư vấn cho người dân

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Nhiều người trẻ nghĩ khám sức khỏe tiền hôn nhân là do thiếu tin tưởng nhau - Ảnh 4.

Luật sư Trần Thị Ngọc Dung, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước số 1 (TP.HCM) tư vấn cho người dân

ẢNH: HOÀI NHIÊN

