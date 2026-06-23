Nhiều người trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Tiền Giang, chia nhau 24 tỉ

Đại lý vé số Phát Tài ở xã Vĩnh Lộc, TP.HCM cho biết đã đổi thưởng 12 tờ vé số trúng độc đắc cho nhiều khách. Theo đó, những tờ có dãy số 075760 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 6 trị giá 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



12 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 6 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 12 tờ vé số may mắn của nhiều khách, có 7 người mỗi người trúng 1 tờ, người còn lại trúng 5 tờ. 7 người đó đi ăn với nhau, mua từ người bán dạo rồi, người trúng 5 tờ mua trực tiếp từ đại lý. Khách cùng đến đại lý của tôi đổi thưởng, có người nhận tiền mặt, có người nhận qua hình thức chuyển khoản. Sau khi nhận tiền trúng số, họ sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như sửa nhà, cho con cái, cũng có người gửi ngân hàng để tiết kiệm", đại lý vé số Phát Tài cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, anh Vũ Huỳnh, đại diện đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 32 tờ vé số trúng giải an ủi xổ số miền Nam cho khách quen, là người đàn ông trung niên.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 334092 và 234092, trúng xổ số An Giang ngày 18 tháng 6. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 534092. Khách nhận thưởng 800 triệu qua hình thức chuyển khoản, số tiền còn lại nhận tiền mặt. Chi nhánh đại lý đổi thưởng nằm ở khu vực xã Nhà Bè (TP.HCM).