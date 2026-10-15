Nhiều sáng kiến đến từ hai Báo Thanh Niên Việt - Trung

Chuyến thăm Tòa soạn của Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc do ông Trương Khôn, Bí thư Đảng ủy Báo Thanh Niên Trung Quốc, dẫn đầu. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tờ báo hiện thực hóa chỉ đạo của lãnh đạo hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc, T.Ư Đoàn hai nước về việc tăng cường giao lưu thanh niên song phương và các hoạt động liên quan.

Lãnh đạo hai tờ báo chụp ảnh với sinh viên tham gia buổi thảo luận tại Tòa soạn Báo Thanh Niên ngày 14.10 ảnh: Nhật Thịnh

Sự tương đồng về sứ mệnh phụng sự đất nước

"Chúng tôi tin tưởng với các hoạt động tham quan, giao lưu về lĩnh vực báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên số; giao lưu văn hóa, thể thao và các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp của thanh niên tại Hà Nội và TP.HCM, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc sẽ góp phần đưa quan hệ giữa hai cơ quan báo chí vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực theo Bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, khẳng định.

Về phần mình, ông Trương Khôn cho biết tờ báo là cơ quan ngôn luận chính thức của T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, và hiện là một trong những tập đoàn truyền thông hàng đầu với tầm ảnh hưởng rộng lớn trong nước và quốc tế. Ông Khôn cho rằng hai tờ báo có nhiều điểm tương đồng sâu sắc về sứ mệnh phụng sự tổ quốc, định hướng tư tưởng cho thanh niên và mở ra cơ hội cho giới trẻ, bao gồm khởi nghiệp.

Tại Tòa soạn Báo Thanh Niên, lãnh đạo hai báo đã cùng tham gia hội thảo với sinh viên Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Trước câu hỏi của sinh viên UEF về việc hợp tác truyền thông giữa hai cơ quan báo chí sẽ mang đến tác động nào cho sinh viên hai nước, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cho biết thông qua hoạt động hợp tác, hai tòa soạn báo đang nghĩ ra những phương thức giúp gắn kết người trẻ hai nước với nhau.

Những sáng kiến cho sinh viên, doanh nghiệp trẻ

Một trong những sáng kiến nổi bật được hai bên nhất trí là phối hợp xây dựng chuyên mục chung mang tên "Hành trình đỏ của thanh niên hai nước" từ chỉ đạo của lãnh đạo hai nước. Đây là chuyên mục đăng tải các tuyến bài, hình ảnh, phóng sự về các hoạt động giao lưu, hành trình học tập, tìm hiểu lịch sử - văn hóa của thanh niên, sinh viên Việt Nam và Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Báo Thanh Niên Trung Quốc thăm Trung tâm Nội dung số tại Tòa soạn Báo Thanh Niên Ảnh: Nhật Thịnh

Lãnh đạo hai cơ quan báo chí cam kết sẽ làm cầu nối triển khai các chương trình tư vấn du học trực tuyến, cung cấp thông tin chính xác về các suất học bổng cũng như môi trường học tập tại hai quốc gia. Ngoài ra, hai bên dự kiến phối hợp với các đơn vị lữ hành thiết kế các tour du lịch trải nghiệm có chi phí hợp lý, phù hợp với túi tiền của sinh viên.

Bên cạnh đó, dựa trên thế mạnh của Báo Thanh Niên đã tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao (như giải bóng đá sinh viên), hai tờ báo cũng xem xét khả năng phối hợp tổ chức các sân chơi thể thao, văn hóa lành mạnh như các giải giao lưu bóng đá thanh niên hoặc giải thi đấu pickleball có sự tham gia của người nổi tiếng.

Về lâu dài, hai bên thống nhất sẽ phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề cả trực tiếp lẫn trực tuyến về trí tuệ nhân tạo (AI) dành riêng cho học sinh, sinh viên, để hỗ trợ nâng cao hiểu biết và cách sử dụng AI hiệu quả cho giới trẻ.

Chiều cùng ngày, Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc đã chào xã giao và làm việc với Thành Đoàn TP.HCM, Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tại trụ sở của Thành Đoàn TP.HCM. Tại đây, bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM, hoan nghênh những sáng kiến đã được lãnh đạo hai tờ báo thảo luận vào buổi sáng, và bày tỏ sự quan tâm đến khía cạnh khởi nghiệp dành cho giới trẻ.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM cũng mong muốn học hỏi mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp quy mô lớn đang được báo bạn triển khai, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tiếp cận những cơ hội đào tạo ngắn hạn dành cho doanh nhân trẻ tại các trường đại học danh giá của Trung Quốc.