Nhiều suất du học Mỹ, Úc, Anh miễn phí cho người Việt đang mở đơn dịp tết

Người học tham dự lễ tốt nghiệp tại một ĐH Anh vào cuối năm 2025 ẢNH: UNIVERSITY OF STIRLING

Hội đồng Anh cuối tuần trước mở đơn học bổng thạc sĩ khối ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) dành cho nữ giới (Women in STEM) năm 2026. Đây là năm thứ 6 Hội đồng Anh triển khai học bổng này và năm nay, sinh viên từ Việt Nam có thể nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng Women in STEM của Hội đồng Anh qua Trường Y học nhiệt đới Liverpool (LSTM).

Song song đó, chương trình hỗ trợ tiến bộ giáo dục trẻ em gái ASEAN-Anh (ASEAN-UK SAGE) cũng có học bổng tương tự cho người Việt, hiện đang nhận đơn. Chương trình được đồng tài trợ bởi Hội đồng Anh và Phái đoàn Anh tại ASEAN. Ứng viên tới từ Việt Nam có thể nộp hồ sơ học bổng ASEAN-UK Women in STEM tại ĐH Stirling. Ở hai chương trình, mỗi suất học bổng đều có giá trị tối thiểu 40.000 bảng Anh (1,4 tỉ đồng).

Hạn chót ứng tuyển hai chương trình học bổng toàn phần nêu trên là ngày 30.4. Cả hai đều bao gồm hỗ trợ tài chính, học phí, sinh hoạt phí, chi phí đi lại và visa, phí bảo hiểm y tế và hỗ trợ tiếng Anh. Để nộp đơn, ứng viên cần đáp ứng nhiều tiêu chí như: đã trúng tuyển vào trường chỉ định, có bằng cử nhân, có khả năng đóng góp cho Việt Nam trong tương lai, trở về nước ít nhất 2 năm sau tốt nghiệp, cam kết hoạt động tích cực trong ngành STEM...

Ứng viên có thể tìm hiểu thêm về hai học bổng du học Anh TẠI ĐÂY.

Chung hạn chót ứng tuyển vào ngày 30.4, chương trình học bổng chính phủ Úc (AAS), học bổng AAS theo chương trình Đối tác Mekong-Úc (MAP) cùng học bổng An ninh hàng hải Úc (AMSS) cũng đang nhận đơn từ người Việt muốn theo học bậc thạc sĩ ở các trường ĐH nước này.

Ba học bổng đều đài thọ toàn phần, bao gồm vé máy bay khứ hồi, trợ cấp ổn định ban đầu, học phí, sinh hoạt phí, chương trình giới thiệu học thuật, bảo hiểm y tế, học tập bổ sung và trợ cấp nghiên cứu thực địa. Tùy loại học bổng có thêm nhiều quyền lợi khác cho ứng viên. Tuy nhiên, trong khi AAS và MAP nhận đơn đại trà, AMSS chỉ nhận đơn từ ứng viên đang làm việc tại các cơ quan chính phủ được lựa chọn ở Việt Nam.

Cả 3 chương trình đều khuyến nghị ứng viên đăng ký các ngành học ưu tiên cho Việt Nam hoặc ngành học được học bổng chỉ định, đồng thời phải phù hợp với kinh nghiệm làm việc và bằng cấp của mình. Ứng viên có thể tìm hiểu thêm về 3 học bổng du học Úc TẠI ĐÂY.

Các ứng viên Việt trúng tuyển học bổng nghiên cứu sinh Fulbright khóa năm 2024 ẢNH: U.S. MISSION VIETNAM

Trước đó vài tuần, Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam lần lượt thông báo nhận đơn ứng tuyển chương trình học bổng Fulbright cho bậc thạc sĩ, học bổng nghiên cứu sinh Fulbright (VSR) và học bổng giáo viên xuất sắc (Fulbright TEA), với hạn chót nộp đơn dao động từ cuối tháng 3 tới giữa tháng 5 tùy chương trình. Trong số đó chỉ có học bổng thạc sĩ Fulbright là có cấp bằng.

Cả 3 học bổng đều có giá trị toàn phần, bao gồm học phí, vé máy bay khứ hồi tới Mỹ, trợ cấp hằng tháng và bảo hiểm y tế. Riêng học bổng Fulbright TEA cấp thêm cho người trúng tuyển chi phí cho các hoạt động phát triển chuyên môn, tìm hiểu văn hóa và các khoản phát sinh khác trong suốt thời gian tham gia chương trình.

Ba chương trình học bổng có một số yêu cầu chung như bắt buộc ứng viên là công dân Việt đang cư trú tại Việt Nam, có chứng chỉ tiếng Anh phù hợp..., bên cạnh một số tiêu chí riêng. Phát đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam cũng lưu ý thêm cả 3 chương trình đều sẽ xét duyệt ứng viên dựa trên thành tích học tập và chuyên môn, không tính tới các yếu tố như sắc tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, vị trí địa lý, địa vị kinh tế hay đơn vị công tác.

Ứng viên có thể tìm hiểu thêm về 3 học bổng du học Mỹ TẠI ĐÂY (với học bổng thạc sĩ Fulbright), TẠI ĐÂY (VSR) và TẠI ĐÂY (Fulbright TEA).