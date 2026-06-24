Nhiều tên tuổi hàng đầu của làng cờ vua tranh tài tại Quảng Ninh, hứa hẹn gay cấn

Ngày 24.6, giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh lần thứ III năm 2026 chính thức khởi tranh tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh, thu hút hơn 140 kỳ thủ đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Hơn 140 kỳ thủ tranh tài tại giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đây là một trong những giải đấu cờ vua quốc tế có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay, quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của làng cờ khu vực và thế giới. Đáng chú ý, danh sách đăng ký thi đấu có 9 đại kiện tướng quốc tế (GM), 15 kiện tướng quốc tế (IM), 15 kiện tướng FIDE (FM) cùng 9 dự bị kiện tướng thế giới.

Trong số các đại diện chủ nhà tham dự giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh, nhiều kỳ thủ trẻ giàu triển vọng của Việt Nam góp mặt như Đầu Khương Duy, Bành Gia Huy, Đinh Nho Kiệt, Phạm Trần Gia Phúc và Đặng Hoàng Sơn.

Giải đấu diễn ra từ ngày 23.6 - 7.7 với 2 nội dung chính là cờ tiêu chuẩn và cờ chớp. Đợt thi đấu thứ nhất từ ngày 23 - 30.6 gồm bảng kiện tướng dành cho các vận động viên có hệ số Elo từ 2.000 trở lên và bảng kiện tướng FIDE dành cho các kỳ thủ có Elo dưới 2.000.

Giải quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của làng cờ khu vực và thế giới ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Nội dung cờ chớp mở rộng sẽ diễn ra ngày 27.6, tạo cơ hội cho đông đảo người yêu cờ tham gia tranh tài. Đợt thi đấu thứ hai từ ngày 2 - 7.7 gồm bảng đại kiện tướng quốc tế, kiện tướng quốc tế và bảng kiện tướng FIDE.

Ông Maung Maung Lwin, Phó chủ tịch Liên đoàn Cờ Đông Nam Á, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Myanmar, Tổng trọng tài giải đấu, đánh giá cao sự phát triển của cờ vua Việt Nam trong những năm gần đây. Theo ông, thành công của đội tuyển Việt Nam tại giải cờ nhanh và cờ chớp đồng đội thế giới tổ chức ở Hồng Kông vừa qua cho thấy sự đầu tư bài bản và tiềm năng lớn của các kỳ thủ trẻ.

Phó chủ tịch Liên đoàn Cờ Đông Nam Á, nhấn mạnh, giải cờ vua quốc tế Quảng Ninh không chỉ là cơ hội để các kỳ thủ săn chuẩn danh hiệu quốc tế mà còn là sân chơi quan trọng giúp vận động viên ASEAN và các nước trong khu vực cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn.

Với sự góp mặt của hàng loạt kỳ thủ đẳng cấp quốc tế, giải đấu được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ thể thao trí tuệ khu vực, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến bạn bè quốc tế.