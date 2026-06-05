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Thể thao Các môn khác

Đầu Khương Duy bất bại nhưng ngôi vô địch cờ vua châu Á vẫn xa tầm tay

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
05/06/2026 20:39 GMT+7

Thi đấu bất bại cả 8 ván nhưng tài năng trẻ số 1 cờ vua Việt Nam, kỳ thủ Đầu Khương Duy hết cơ hội cạnh tranh danh hiệu vô địch giải cờ vua cá nhân châu Á tại Mông Cổ.

Tài năng 15 tuổi Đầu Khương Duy vẫn bất bại

Ở ván 8 cũng là ván đấu áp chót giải cờ vua cá nhân châu Á diễn ra hôm nay, kỳ thủ Đầu Khương Duy (elo 2.450) chia điểm với Đại kiện tướng Najer Evgeniy (FIDE, elo 2.594). Trong lần đầu đối mặt với 1 Đại kiện tướng ở giải lần này, tài năng 15 tuổi cờ vua Việt Nam khiến đối thủ phải chấp nhận chia điểm.

Đầu Khương Duy bất bại nhưng ngôi vô địch cờ vua châu Á vẫn xa tầm tay- Ảnh 1.

Kỳ thủ 15 tuổi Đầu Khương Duy bất bại cả 8 ván ở giải cờ vua cá nhân châu Á 2026

ẢNH: LIÊN ĐOÀN CỜ VIỆT NAM

Sau 8 ván đấu, kỳ thủ Đầu Khương Duy đều bất bại (3 thắng, 5 hòa), đạt 5,5 điểm và là kỳ thủ Việt Nam có thành tích tốt nhất tại giải cờ vua cá nhân châu Á 2026. Tuy nhiên với việc 3 đối thủ ở nhóm dẫn đầu tạo cách biệt 1 điểm, lại có thêm 3 đối thủ ở nhóm 2 có khoảng cách 0,5 điểm nên Đầu Khương Duy hết khả năng cạnh tranh danh hiệu vô địch. Mục tiêu khả dĩ của tài năng trẻ này là cải thiện vị trí so với thứ hạng 20 hiện tại. Việc bất bại nhưng có đến 5 ván hòa cũng là nguyên nhân khiến Đầu Khương Duy lỡ cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên đây đã là thành công rất đáng được ghi nhận của kỳ thủ trẻ này.

Đầu Khương Duy bất bại nhưng ngôi vô địch cờ vua châu Á vẫn xa tầm tay- Ảnh 2.

Phạm Trần Gia Phúc trở lại sau thất bại ở ván 7

ẢNH: ASIAN CHESS

Trong khi đó sau khi để thua ở ván 7, kỳ thủ 17 tuổi Phạm Trần Gia Phúc không buông xuôi mà nỗ lực trở lại và cầm hòa được Đại kiện tướng Peng Xiongjian (Trung Quốc) ở ván 8. Với 5 điểm, Gia Phúc tạm xếp hạng 22 ở bảng mở rộng và dồn quyết tâm vào ván 9 cũng là ván cuối diễn ra ngày mai nhằm cải thiện thứ hạng.


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