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Thể thao Các môn khác

Kỳ thủ 15 tuổi Đầu Khương Duy hụt vé dự World Cup cờ vua trong gang tấc

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
06/06/2026 15:32 GMT+7

Tài năng 15 tuổi cờ vua Việt Nam Đầu Khương Duy thua đối thủ cạnh tranh ở hiệu số phụ, lỡ tấm vé tham dự World Cup cờ vua 2027.

Đầu Khương Duy rời giải cờ vua cá nhân châu Á trong tiếc nuối

Hôm nay (6.6) tại Mông Cổ, giải cờ vua cá nhân châu Á 2026 khép lại với tiếc nuối cho kỳ thủ trẻ số 1 Việt Nam Đầu Khương Duy khi anh hụt tấm vé tham dự World Cup cờ vua 2027 trong gang tấc.

Kỳ thủ 15 tuổi Đầu Khương Duy hụt vé dự World Cup cờ vua trong gang tấc- Ảnh 1.

Tài năng 15 tuổi Đầu Khương Duy đầy hứa hẹn của cờ vua Việt Nam

ẢNH: ASIAN CHESS

Ở ván 9 cũng là ván cuối tại nội dung mở rộng, kỳ thủ Đầu Khương Duy (elo 2.521) thi đấu bùng nổ, đánh bại Đại kiện tướng Paravyan David (elo 2.593) vốn thi đấu trong màu áo của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE).

Bất bại cả 9 ván với 4 ván thắng, 5 ván hòa, Đầu Khương Duy đạt tổng cộng 6,5 điểm, bằng điểm với kỳ thủ xếp hạng 5 là Yang Zilong (Trung Quốc) nhưng xếp sau vì thua đối thủ chỉ số phụ. Tiếc cho Đầu Khương Duy bởi nếu nằm trong tốp 5 chung cuộc, anh sẽ giành vé tấm vé tham dự World Cup cờ vua năm 2027. Tuy nhiên thành tích của Đầu Khương Duy tại giải cờ vua cá nhân châu Á lần này nhận được nhiều lời khen từ các HLV cùng dự báo về tương lai "xán lạn" với tài năng trẻ này.

Giải cờ vua cá nhân châu Á 2026 kết thúc đầy gay cấn khi 4 kỳ thủ có cùng 7 điểm nhưng ngôi vô địch thuộc về Kong Xiangrui (Trung Quốc) nhờ hơn 3 đối thủ còn lại ở chỉ số phụ. Bên cạnh thành tích ấn tượng của Đầu Khương Duy, kỳ thủ 17 tuổi Phạm Trần Gia Phúc cũng có giải đấu khá thành công khi đạt 5,5 điểm, xếp hạng 27 so với vị trí khi xuất phát là 42.

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