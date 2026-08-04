Nhiều thanh niên khuyết tật trở thành doanh nhân, nghệ nhân, nhà khoa học

Chiều 4.8, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026.

Ban tổ chức chủ trì buổi họp báo ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam; bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và đối ngoại Tập đoàn TCP.

Lan tỏa tinh thần vượt khó, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy khẳng định, việc đồng hành với thanh niên khuyết tật không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam giàu khát vọng cống hiến, bản lĩnh và tự tin.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, sau 6 lần tổ chức ở cấp Trung ương, chương trình đã tuyên dương 275 thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên cả nước. Điều quan trọng hơn là những tấm gương được tôn vinh đã lan tỏa tinh thần vượt khó, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng. Nhiều người trở thành doanh nhân, nghệ nhân, nhà khoa học, vận động viên, tạo việc làm cho người khuyết tật khác và tích cực đóng góp cho xã hội.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2026, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, chương trình năm nay sẽ có nhiều đổi mới, chuyển từ việc tôn vinh sang đồng hành toàn diện với thanh niên khuyết tật.

Bên cạnh lễ tuyên dương, chương trình sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số, lan tỏa các câu chuyện truyền cảm hứng và lần đầu tiên tổ chức Ngày hội "Tỏa sáng Nghị lực Việt", tạo không gian kết nối, học hỏi và phát triển dành cho thanh niên khuyết tật. Qua đó, tạo thêm nhiều cơ hội để thanh niên khuyết tật phát huy năng lực, tự tin lập thân, lập nghiệp và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Chia sẻ tại chương trình, bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và đối ngoại Tập đoàn TCP, cho biết năm 2026 đánh dấu năm thứ 7 TCP đồng hành cùng "Tỏa sáng Nghị lực Việt".

Theo bà Arjaree Suwangool, doanh nghiệp luôn tin rằng mỗi người trẻ, trong đó có thanh niên khuyết tật, đều sở hữu nguồn năng lượng đặc biệt và có khả năng tạo nên những giá trị tích cực khi được trao cơ hội phù hợp.

"Khiếm khuyết chưa bao giờ là rào cản hay giới hạn, bởi khi nhận được sự tiếp sức về tinh thần cùng những cơ hội thực chất, các bạn hoàn toàn có thể bứt phá năng lực, tự tin lập nghiệp và hòa nhập trọn vẹn", bà Arjaree Suwangool nhấn mạnh.

Bà Arjaree Suwangool phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hỗ trợ các bạn trẻ có ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp

Ban tổ chức cho biết, năm 2026, chương trình được triển khai từ tháng 6 đến tháng 12 với nhiều hoạt động đồng hành. Nổi bật là chương trình "Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số", hỗ trợ các bạn trẻ có ý tưởng hoặc dự án khởi nghiệp tiếp cận vốn, công nghệ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp và phát triển kinh doanh trên nền tảng số.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn 4 dự án xuất sắc để trao gói hỗ trợ toàn diện, trong đó mỗi dự án nhận 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hỗ trợ về hiện vật, tư vấn chuyên môn và kết nối đầu ra sản phẩm. Song song đó là các khóa đào tạo miễn phí về kỹ năng bán hàng trực tuyến và quản trị kinh doanh.

Bên cạnh đó, chương trình "Sắc màu nghị lực" sẽ lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng của các gương mặt từng được tuyên dương thông qua chuỗi video và podcast trên các nền tảng số.

Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng thanh niên khuyết tật" trong các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc và hoạt động cộng đồng cũng sẽ được tổ chức nhằm tạo sân chơi để các bạn trẻ tự tin khẳng định bản thân, góp phần thay đổi nhận thức của xã hội về năng lực và giá trị của người khuyết tật.

Điểm mới năm nay là Ngày hội "Tỏa sáng Nghị lực Việt", dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18 - 19.9, tại Hà Nội. Ngày hội sẽ có nhiều hoạt động như triển lãm sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên khuyết tật, tư vấn việc làm, tư vấn khởi nghiệp và chuyển đổi số, tọa đàm chuyên đề về hỗ trợ khởi nghiệp trong kỷ nguyên số, các hoạt động trải nghiệm thực tế, khám chữa bệnh miễn phí và trao tặng quà.