Nhiều thí sinh ‘dừng chân’ ở câu cuối bài hình nhưng vẫn cho là đề toán thi lớp 10 dễ?
Nguyên Ân - Huỳnh Thư
02/06/2026 16:19 GMT+7

Trưa 2.6, các thí sinh TP.HCM đã hoàn thành bài thi môn toán đầy căng thẳng. Rời phòng thi với tâm lý thoải mái, phần lớn sĩ tử hào hứng đánh giá đề toán thi lớp 10 năm nay khá vừa sức, “dễ thở” hơn hẳn năm ngoái và tự tin đạt điểm cao.

Rời phòng thi môn toán sau 120 phút làm bài, trưa ngày 2.6, các thí sinh của TP.HCM hớn hở sà vào vòng tay ba mẹ sau kỳ thi lớp 10 đầy căng thẳng. Những cái ôm thắm thiết, vài chiếc hôn vội động viên tinh thần càng làm cho nụ cười trên môi các em thêm rạng rỡ.

Nhiều thí sinh ‘dừng chân’ ở câu cuối bài hình nhưng vẫn cho là đề toán thi lớp 10 dễ? - Ảnh 1.

Đáng chú ý là sự bàn luận sôi nổi về đề toán thi lớp 10 năm nay của các thí sinh. Đa số các em đều nhận định đề năm nay phù hợp với năng lực học sinh, có phần dễ hơn so với năm ngoái và cảm thấy rất vui vì mình đã làm tốt bài thi lần này.

Thí sinh thi lớp 10 'nguyện cầu' và nhận socola lấy tinh thần trước giờ G

Sáng nay 2.6, thí sinh tại TP.HCM đã bước vào môn toán – môn thi cuối cùng của kỳ thi lớp 10. Tại điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập, không chỉ có những cái chắp tay nguyện cầu trước tượng đài, các em còn nhận được sự tiếp sức đặc biệt từ những viên kẹo socola may mắn của thầy cô.

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
