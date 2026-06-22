Nhiều tiến bộ quan trọng sau vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ - Iran

Theo báo The Guardian, phái đoàn 2 nước trung gian là Qatar và Pakistan cho biết đàm phán Mỹ - Iran đã kết thúc trong ngày 22.6. Theo đó, Washington và Tehran đã nhất trí về lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục trong tuần này tại Thụy Sĩ.

Các bên cũng nhất trí về một cơ chế nhằm chấm dứt cuộc chiến của Israel tại Lebanon và mở đường dây liên lạc nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Thụy Sĩ ngày 21.6 ẢNH: REUTERS

Viết trên mạng xã hội X ngày 22.6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các bên đã đạt bước tiến lớn nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

“Iran đã được dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu dầu và sản phẩm hóa dầu, dỡ bỏ phong tỏa, giải phóng một số tài sản bị đóng băng, triển khai kế hoạch tái thiết và đầu tư. Thử thách thực sự đầu tiên: giải quyết xung đột Lebanon”, ông Araghchi viết.

Về phía Mỹ, Phó tổng thống JD Vance nói rằng cuộc gặp “đặt ra nền tảng rất tốt để đạt thỏa thuận cuối cùng”. Ông Vance cũng gợi ý về việc Washington có thể giải phóng một phần tài sản của Iran để Tehran mua nông sản Mỹ.

“Chúng tôi muốn thiết lập một cấu trúc giám sát chính trị hiệu quả. Dù vậy, rõ ràng là tôi không thể ở đây suốt 60 ngày, dù nơi này rất đẹp”, ông Vance phát biểu tại Thụy Sĩ. “Tôi sẽ trở về Mỹ và nhóm giám sát kỹ thuật sẽ tiếp tục làm việc để đảm bảo chúng ta đạt được những mục tiêu quan trọng cho mọi bên”, ông nêu thêm.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Thụy Sĩ ngày 22.6 sau vòng đàm phán với Iran ẢNH: REUTERS

Phó tổng thống Vance còn đề cập Tehran đã nhất trí để thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại Iran, được cho là bước đầu trong các đàm phán liên quan chương trình hạt nhân Iran.

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf làm trưởng đoàn cũng đã rời Thụy Sĩ. Nhóm kỹ thuật nước này do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran phụ trách sẽ ở lại đàm phán với đại diện từ Washington.

Sau đàm phán Mỹ - Iran, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 22.6 cho biết Trung Quốc hoan nghênh việc Iran và Mỹ bắt đầu các cuộc đàm phán tiếp theo về một bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

"Việc duy trì và thực hiện MOU sẽ giúp củng cố thỏa thuận ngừng bắn vốn đã khó khăn để đạt được, đồng thời mở ra triển vọng trong quan hệ Iran - Mỹ”, ông Vương Nghị phát biểu trong cuộc họp với quan chức an ninh Iran Ghadir Nezami, khi đang có chuyến công du Ấn Độ ngày 22.6.

Đài CNN cho hay dù phái đoàn Mỹ và Iran từ chối bắt tay trước báo chí, điều quan trọng cần lưu tâm là đại diện cấp cao hai nước đã đồng ý trao đổi trực tiếp tại Thụy Sĩ, so với trước đây chỉ trao đổi gián tiếp qua các nước trung gian.