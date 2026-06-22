Ông Trump dọa tấn công, Iran nói sẵn sàng phản ứng

Ngày 21.6, phái đoàn Mỹ và Iran cùng hai bên trung gian là Pakistan và Qatar đã bắt đầu đàm phán hòa bình tại Thụy Sĩ.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel và Hezbollah - đồng minh của Tehran - những ngày gần đây liên tục tấn công qua lại ở miền nam Lebanon bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, làm dấy lên nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Iran và Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ tấn công Iran nếu nước này không kiềm chế đồng minh Hezbollah ẢNH: REUTERS

"Iran phải lập tức ngăn chặn các lực lượng ủy nhiệm được trả tiền hậu hĩnh của họ ở Lebanon gây rối. Nếu không, chúng tôi sẽ đánh Iran rất mạnh một lần nữa, giống như tuần trước, nhưng còn mạnh hơn nữa", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Mặt khác, trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump cũng cảnh báo phía Iran không được đóng cửa eo biển Hormuz, nếu không "sẽ không còn đất nước" để quay về.

Ông Trump còn tuyên bố Mỹ có thể trở thành "thiên thần hộ mệnh" của eo biển Hormuz và nhận lấy 20% lượng dầu mỏ. "Nếu cần, chúng tôi có thể kiểm soát eo biển này. Tôi sẽ nện họ tan tành. Nếu họ không đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ thu phí qua lại", ông Trump nói thêm.

Các cuộc không kích của Israel hôm 20.6 đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng ở miền đông và miền nam Lebanon. Giao tranh sau đó lắng dịu vào buổi tối cùng ngày khi quân đội Israel được lệnh ngừng đụng độ với Hezbollah, theo AFP.

Bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký hôm 17.6 quy định chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Trong khi đó, phái đoàn Iran đã phản đối phía Mỹ và đang cân nhắc các biện pháp đáp trả thích hợp đối với những lời đe dọa mới nhất của ông Trump, theo đài Press TV của Iran. Reuters dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, nhà đàm phán chính của nước này, cảnh báo Mỹ nên cẩn trọng với những phát ngôn và cho biết các lực lượng vũ trang của Iran đã sẵn sàng phản ứng.

Phái đoàn Iran, gồm Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi (thứ 3 và thứ 4 từ phải sang) tại địa điểm đàm phán ở khu nghỉ dưỡng Buergenstock (Thụy Sĩ) ngày 21.6 ẢNH: REUTERS

Phát biểu mở màn cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ ngày 21.6, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết ông đã chứng kiến "những tiến triển lớn chỉ trong vài ngày qua" nhằm bảo đảm lệnh ngừng bắn tại Lebanon được duy trì.

"Tất cả chúng tôi đều đang hướng tới hòa bình khu vực. Tôi thực sự cảm thấy lạc quan về tình hình ở Lebanon. Vẫn còn một số việc phải làm, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực", ông Vance nói.

Phó tổng thống Vance khẳng định Tổng thống Trump và Mỹ đã làm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong những tháng gần đây để chấm dứt xung đột tại Lebanon.