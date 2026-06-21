Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán

"Cuộc họp ba bên giữa Iran, Mỹ và Qatar về một lệnh ngừng bắn toàn diện ở Lebanon và các tài sản bị phong tỏa của Iran hiện đang diễn ra tại địa điểm đàm phán", Đài IRIB đưa tin.

Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan (trái), nước trung gian đàm phán, bắt tay Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Thụy Sĩ ngày 21.6 trước cuộc đàm phán với Iran ẢNH: REUTERS

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, phái đoàn Iran sẽ gặp phái đoàn Mỹ cùng với các bên trung gian là Pakistan và Qatar trong các cuộc đàm phán diễn ra ngày 21.6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock ở Thụy Sĩ.

"Buổi sáng sẽ diễn ra các cuộc gặp riêng với các bên trung gian, còn buổi chiều sẽ là cuộc họp 4 bên, tức phái đoàn của cả 4 nước sẽ có mặt trong cùng một căn phòng", ông Baqaei nói từ Thụy Sĩ.

Ông cho biết Tehran cũng sẽ thúc đẩy vấn đề các tài sản bị phong tỏa và không thể tiếp cận của nước này.

Trước đó, Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ để chấm dứt xung đột trên toàn bộ mặt trận, mở cửa eo biển Hormuz và khởi động giai đoạn 60 ngày để đàm phán thỏa thuận cuối cùng, gồm vấn đề hạt nhân.

Israel không tham gia đàm phán bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, và đã phản đối việc đưa lệnh ngừng bắn ở Lebanon vào thỏa thuận này. Quân đội Iran hôm 20.6 thông báo lại đóng cửa eo biển Hormuz do các cuộc tấn công liên tiếp của Israel tại Lebanon, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Trọng tâm của Iran

Trước khi bước vào đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ, Iran cho biết cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon sẽ là nội dung hàng đầu trong cuộc đàm phán, cùng với các vấn đề như nguồn tài sản bị phong tỏa của Tehran và việc xuất khẩu dầu mỏ, theo AFP.

Không có thông tin về các cuộc không kích mới tại Lebanon kể từ tối 20.6 và người phát ngôn Baqaei cho biết một "lệnh ngừng bắn mong manh" đã được thiết lập. Người phát ngôn cảnh báo rằng Iran sẽ không bước vào cuộc đàm phán thỏa thuận rộng hơn với Mỹ nếu chiến sự tại Lebanon không chấm dứt.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz của Israel nói rằng quân đội nước này sẽ không rút khỏi vùng an ninh tại Lebanon, vùng đệm rộng 10 km tính từ biên giới vào lãnh thổ Lebanon. Ông Katz tuyên bố không có giới hạn nào đối với các binh sĩ Israel tại Lebanon trong việc loại bỏ các mối đe dọa.

Mặt khác, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Tehran đảm bảo sẽ không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng cũng không từ bỏ quyền làm giàu uranium.

"Điều Mỹ yêu cầu là Iran không chế tạo một quả bom nguyên tử. Điều này không mới và chúng tôi có thể nhấn mạnh bằng văn bản rằng chúng tôi không có ý định chế tạo quả bom này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ quyền làm giàu [uranium] và bên kia sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận quyền này", ông Pezeshkian nói trước vòng đàm phán.