Chính trị Ngày hội bầu cử
Hướng tới ngày hội bầu cử toàn dân

Nhiều tỉnh phía bắc tổ chức tiếp xúc cử tri

Đình Huy
02/03/2026 06:44 GMT+7

Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc tại các địa phương phía bắc.

Tại Lai Châu ngày 1.3, Ủy ban MTTQ VN tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày hội bầu cử 2026: Các tỉnh phía bắc sôi nổi tiếp xúc cử tri - Ảnh 1.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN, tiếp xúc cử tri tại xã Khoen On, tỉnh Lai Châu

ẢNH: VĂN ĐỨC

Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố thông tin về tiểu sử của 4 người ứng cử ĐBQH khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 (các xã: Mường Kim, Khoen On, Than Uyên, Mường Than, Pác Ta, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Mường Khoa) của tỉnh gồm: bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN; ông Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Lai Châu; ông Nguyễn Công Thiếp, Phó giám đốc Sở Tư pháp Lai Châu; chị Sừng Mì Ché, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bum Tở, Lai Châu.

Sau đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày dự kiến Chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại hội nghị, các ý kiến cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời trao đổi với các ứng cử viên về những vấn đề nhân dân địa phương quan tâm.

Phát biểu trước cử tri, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Hà Thị Nga khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm ĐBQH khóa XVI, bà cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; định kỳ tiếp xúc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời báo cáo với Đảng, phản ánh đến Quốc hội, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Tại Lạng Sơn, Sơn La, Thái Nguyên cũng đã diễn ra các hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Lạng Sơn, các ứng cử viên ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại xã Lộc Bình. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 10 xã trong tỉnh gồm: Mẫu Sơn, Na Dương, Lợi Bác, Thống Nhất, Xuân Dương, Khuất Xá, Đình Lập, Châu Sơn, Kiên Mộc, Thái Bình.

Tại hội nghị, thay mặt các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, khẳng định tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, ý kiến của các cử tri. Đồng thời nhấn mạnh những ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, mang tính xây dựng của cử tri không chỉ thể hiện tinh thần dân chủ mà còn là nguồn động viên, nhắc nhở để mỗi ứng cử viên tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng mà cử tri đã gửi gắm.

Ông Phạm Đình Toản, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, Phó chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, đã trao đổi với Thanh Niên về những điểm mới, nổi bật của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

