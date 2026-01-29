'Năm 2030 đời sống nhân dân được cải thiện thực chất'

Cầu truyền hình đặc biệt "Hai tay xây dựng một sơn hà" do Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư chỉ đạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam và các địa phương tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28.1.1941 - 28.1.2026). Sự kiện diễn ra tại 4 điểm cầu: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - TP.HCM, kết nối những địa danh lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động của Người.

Phát biểu tại điểm cầu Pác Bó, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự kiện lịch sử ngày 28.1.1941 không chỉ là sự trở về về mặt địa lý mà là "sự trở về với nhân dân, với thực tiễn dân tộc", mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh đất nước. Tổng Bí thư đúc kết bài học giá trị nhất là sự tự lực, tự cường và dựa vào nhân dân - nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, Tổng Bí thư nêu rõ nguyên tắc: "Muốn giữ độc lập phải có nội lực đủ mạnh; muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội". Cho biết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết là "chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang hành động cụ thể, từ định hướng sang kết quả thực chất".

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đến năm 2030, mục tiêu cao nhất không phải là những con số hình thức, mà là đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất hơn, thu nhập ổn định hơn, việc làm bền vững hơn. Người dân được tiếp cận thuận lợi hơn với giáo dục, y tế, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu.

"Những mục tiêu đó không đo bằng khẩu hiệu mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng cuộc sống hàng ngày của nhân dân và bằng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước", Tổng Bí thư khẳng định.

Dành tình cảm cho vùng đất cội nguồn cách mạng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ mong muốn Cao Bằng "vượt mức không ai bằng". Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm chiến lược: Việc chăm lo cho vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số "không chỉ là chính sách xã hội mà là đầu tư cho nền tảng an ninh, cho tương lai dài hạn của quốc gia".

Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, chuyển hóa quyết tâm thành "hành động quyết liệt, làm việc hiệu quả".

Tổng Bí thư khẳng định quyết tâm đoàn kết một lòng, kiên định con đường đã chọn để xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ và phồn vinh, xứng đáng với di sản vĩ đại mà Người để lại.