Tiếp thu, giải quyết kịp thời những kiến nghị xác đáng của cử tri

Tiếp thu, giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền T.Ư, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống tham nhũng. Trong lĩnh vực y tế, việc triển khai Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân thể hiện sâu sắc quan điểm "lấy người dân làm trung tâm".

Về giá dịch vụ y tế, Bộ Y tế sẽ ban hành khung giá để làm cơ sở cho HĐND các tỉnh, thành quyết định mức giá phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD-ĐT đang tích cực khảo sát, nghiên cứu để sớm xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc.

Kết luận buổi tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao tỉnh Lào Cai, dù chịu thiệt hại hơn 3.000 tỉ đồng do thiên tai nhưng tăng trưởng trên 8%, thu ngân sách hơn 21.000 tỉ đồng, vượt dự toán T.Ư giao. Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Lào Cai giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân; tuyệt đối không để vụ việc tồn đọng kéo dài, không gây phiền hà, không để người dân phải đi lại nhiều lần, tốn thời gian, công sức. Những kiến nghị xác đáng của cử tri phải được tiếp thu và giải quyết kịp thời, không để chậm trễ việc phục vụ nhân dân.