Nhiều trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM bất ngờ 'nghỉ ngang', không liên lạc được

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ra quyết định đình chỉ thêm 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại TP.HCM là 50-05V, ở P.An Phú Đông (Q.12), 50-03V tại P.Tam Bình và chi nhánh tại phường Linh Trung, TP.Thủ Đức do vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Hai trung tâm đăng kiểm này bị đình chỉ 3 tháng từ 26.12 - 25.3.2023. Như vậy, đến nay, TP.HCM đã có 6 trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 27.12, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, bên cạnh các trung tâm đã bị đình chỉ và đang phải tạm dừng hoạt động để làm việc với công an, hiện có thêm một số trung tâm đăng kiểm nghỉ chưa biết lý do, không thể liên lạc được. Tổng cộng, trên địa bàn thành phố còn 10/19 trung tâm đang hoạt động.

Theo dõi sát sao tình hình tại các trạm đăng kiểm, lãnh đạo Sở GTVT TP nhận định có 2 lý do dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng: thứ nhất, nhiều xe tới hạn đăng kiểm; thứ hai, do tâm lý bà con lo lắng, gần tết nên muốn mang xe đi đăng kiểm sớm.

"Trong khi đó, số lượng các trạm đăng kiểm giảm quá nửa. Công tác đăng kiểm có quy trình, mỗi ngày chỉ làm tối đa được số lượng xe nhất định dựa trên công suất đăng ký của trung tâm nên thực sự đang rất khó khăn." - ông Bùi Hòa An thừa nhận.

Cũng theo vị này, thực hiện chỉ đạo của Cục Đăng kiểm, Sở GTVT đã gửi thông báo khẩn đến các trung tâm đề nghị làm thêm giờ, tăng ca cả vào thứ bảy. Hiện nay, nhiều trung tâm đã duy trì đăng kiểm cho người dân tới 20 giờ và dự kiến sẽ tiếp tục tăng ca. Bên cạnh đó, các trạm trên địa bàn thành phố đã tiến hành nhận phát số thứ tự qua mạng, qua điện thoại, các ứng dụng Zalo, Viber... để tài xế tiện nhận số thứ tự trước, tới đăng kiểm đúng hẹn, tránh phải xếp hàng chờ đợi quá lâu.





Ngoài ra, người dân hiện nay có thể mang xe qua các tỉnh lân cận như Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương... để đăng kiểm, giảm tải cho TP.HCM.

"Sở mong muốn người dân, bác tài có xe tới hạn đăng kiểm liên hệ các trạm để lấy phiếu hẹn trước để tránh ùn tắc. Về quy định, Cục Đăng kiểm là đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát các trạm đăng kiểm trên cả nước. Sở GTVT TP chỉ có thể phối hợp giải tỏa ách tắc trước các trạm, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người dân và doanh nghiệp" - Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM thông tin.

Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Văn Bình (Phó trưởng Phòng PC08 Công an TP.HCM) khẳng định lực lượng cảnh sát giao thông luôn đồng hành cùng người dân, song, phương tiện lưu thông ngoài đường phải chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Nếu xe quá hạn đăng kiểm lưu thông gây tai nạn liên quan tới kỹ thuật thì lực lượng công an không chịu trách nhiệm được. Vì thế, sẽ không có linh động cho những trường hợp xe hết hạn đăng kiểm lưu thông trên đường dù có lý do đang đưa xe tới trạm đăng kiểm ở TP.HCM hay các tỉnh khác.