Nhiều trường học tại Hải Phòng thiếu nhân viên y tế

Ngày 2.11, theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng, toàn thành phố hiện có 1.094 cơ sở giáo dục, trong đó 890 cơ sở công lập. Qua rà soát ban đầu, số nhân viên y tế trường học mới có khoảng 600 người.



Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (P.Lê Chân, Hải Phòng) ẢNH: BÙI HƯƠNG

Đáng chú ý, tại P.Lê Chân, nhiều trường có quy mô từ 2.000 đến hơn 3.000 học sinh nhưng chưa có nhân viên y tế chuyên trách, gây khó khăn trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Điển hình, Trường THCS Trương Công Định có 2.048 học sinh, gồm 1.190 em tại trường chính và 858 em tại phân hiệu, nhưng cả hai cơ sở đều không có nhân viên y tế chuyên trách.

Tình trạng tương tự diễn ra tại P.Nguyễn Đại Năng. Trường THCS Nguyễn Đại Năng phải bố trí nhân viên thủ quỹ kiêm nhiệm y tế học đường. Trong khi đó, Trường mầm non Nguyễn Đại Năng giao nhiệm vụ này cho nhân viên nấu ăn có chuyên môn y tế.

Sau vụ học sinh Trường tiểu học An Dương tử vong vì tai nạn tại sân trường, vấn đề bảo đảm an toàn và khả năng sơ cứu khi xảy ra sự cố càng được quan tâm.



Thực tế, sau sắp xếp trường lớp, nhiều cơ sở giáo dục tại Hải Phòng có quy mô lên tới 70 lớp, phát sinh thêm phân hiệu, điểm trường nhưng nhân lực y tế chưa được bổ sung tương ứng.

Sở GD-ĐT TP.Hải Phòng đang phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan rà soát nhân lực, đề xuất UBND TP.Hải Phòng giải pháp bổ sung nhân viên y tế học đường.

Theo đó, trong thời gian chưa đủ nhân lực, các trường được yêu cầu phối hợp với trạm y tế, phân công người phụ trách, trang bị kỹ năng sơ cứu và xây dựng quy trình xử lý tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, với những trường có hàng nghìn học sinh và nhiều điểm trường, việc thiếu nhân viên y tế chuyên trách vẫn đặt ra yêu cầu cấp thiết về bố trí nhân lực, bảo đảm học sinh được chăm sóc và hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố.