Nhiều tuyến đường nham nhở, nứt vỡ sau cải tạo chống ngập tại Hà Nội

Tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội, đặc biệt là các khu vực vừa hoàn thành dự án chống ngập và cải tạo hệ thống cấp, thoát nước, mặt đường đã xuống cấp với nhiều vị trí nham nhở, lồi lõm, xuất hiện ổ gà, vết nứt và các tấm thép che tạm hố đào.

Dự án chống ngập cục bộ nội đô Hà Nội được triển khai từ tháng 3.2026 trên nhiều tuyến đường nhằm nâng cao năng lực thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng thi công và hoàn trả mặt bằng, một số tuyến đường như Nguyễn Trãi xuất hiện nhiều mảng vá chắp vá, mặt đường gồ ghề, các tấm thép đậy tạm hố đào gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặt đường xuất hiện ổ gà khiến người lưu thông lo lắng Ảnh: Đức Quang

Theo phản ánh của người dân, dù mặt đường đã được trải nhựa trở lại nhưng chất lượng hoàn trả chưa đảm bảo, khiến việc lưu thông trở nên khó khăn hơn trước. Đặc biệt trong những ngày mưa, nước đọng tại các vị trí lồi lõm khiến người điều khiển phương tiện khó quan sát, tăng nguy cơ trượt bánh và tai nạn giao thông.

Nhiều người cho biết họ phải chủ động giảm tốc độ hoặc đánh lái để tránh ổ gà, ổ voi. Không ít trường hợp phương tiện bị hư hỏng do mặt đường gồ ghề, đồng thời việc phanh gấp để né chướng ngại vật cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm với các phương tiện phía sau.

Khi mưa ngập, những ổ gà này trở thành những "chiếc bẫy" gây nguy hiểm Ảnh: Đức Quang

Trước thực trạng này, người dân mong muốn các đơn vị thi công sớm hoàn thiện việc hoàn trả mặt đường, khắc phục triệt để các điểm xuống cấp để đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng hạ tầng sau khi các dự án hoàn thành.

Theo kế hoạch, các dự án chống ngập và thay thế hệ thống cấp nước tại Hà Nội cơ bản đã hoàn thành trước mùa mưa. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng và từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, người dân cho rằng cùng với tiến độ thi công, chất lượng hoàn trả mặt đường cũng cần được đảm bảo để không ảnh hưởng đến việc đi lại hằng ngày.