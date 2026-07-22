Nhiều vị trí tuyển gấp: Thu nhập cao, hỗ trợ chỗ ở, tiền nuôi con...

Nhiều doanh nghiệp tuyển gấp lao động ẢNH: THANH NAM

Doanh nghiệp tuyển gấp, mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng

Ông Lưu Thanh Nhàn, Phòng Nhân sự, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Đông (P.Tam Bình, TP.HCM), cho biết doanh nghiệp tuyển gấp lao động ở nhiều vị trí việc làm như: kỹ sư nông nghiệp, nhân viên kế toán tổng hợp, nhân viên kinh doanh, lao động phổ thông.

Đối với kỹ sư nông nghiệp, mức lương thỏa thuận, dao động từ 15 – 20 triệu đồng/tháng. Nhân viên kế toán tổng hợp có mức lương từ 12 – 18 triệu đồng/tháng. Nhân viên kinh doanh có thu nhập từ 10 – 15 triệu đồng/tháng. Lao động phổ thông nhận mức lương từ 6 – 15 triệu đồng/tháng.

"Đối với lao động phổ thông, không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ có người hướng dẫn đào tạo. Với các vị trí khác, một trong những yêu cầu cơ bản là cần thành thạo kỹ năng tin học văn phòng…", ông Nhàn nói.

Người trẻ tìm việc tại Sàn giao dịch việc làm P.Tam Bình (TP.HCM) sáng 22.7 ẢNH: THANH NAM

Bà Nguyễn Kim Bằng, Phòng Nhân sự MM Mega Market An Phú (P.An Khánh, TP.HCM), cho biết siêu thị đang tuyển dụng các vị trí: nhân viên kỹ thuật, nhân viên ngành hàng thủy hải sản, nhân viên hóa phẩm, nhân viên soạn hàng, nhân viên thu ngân…

"Ưu tiên ứng viên nam, làm việc xoay cả 8 tiếng, có sức khỏe tốt, siêng năng, trung thực, làm việc có trách nhiệm", bà Bằng nói và cho biết: "Chế độ đãi ngộ tốt. Mức lương thỏa thuận. Bên cạnh đó sẽ có phụ cấp cơm, phụ cấp ca đêm, tham gia bảo hiểm đầy đủ, được lương tháng 13 và thưởng thành tích năm".

Công ty Minh Nghệ địa chỉ ở P.Tam Bình, TP.HCM và P.Lái Thiêu, TP.HCM, cũng cần tuyển gấp lao động phổ thông.

Thời gian làm việc từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30. Thu nhập tùy theo từng vị trí công việc. "Thu nhập không tăng ca (8 tiếng/ngày) từ hơn 6,5 – 8,9 triệu đồng/tháng. Thu nhập có tăng ca (9,5 tiếng/ngày) từ 8 – 10,5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, công ty còn có chế độ thưởng cá nhân vượt sản lượng từ 200.000 đồng – 1 triệu đồng. Người lao động hưởng đầy đủ các chế độ của Luật lao động", bà Lâm Thị Ngọc Huyền, Phòng Nhân sự của công ty thông tin.

Người trẻ xem thông tin tuyển dụng ẢNH: THANH NAM

Hỗ trợ cho người lao động có con nhỏ dưới 6 tuổi, có chỗ ở miễn phí

Công ty TNHH Theodore Alexander HCM (Khu chế xuất Linh Trung 1, P.Linh Xuân, TP.HCM) đang cần tuyển gấp 200 nhân sự.

Trong đó đặc biệt ưu tiên các vị trí: thợ đứng máy, thợ lắp khung, lập trình CNC, vận hành CNC, thợ sơn, thợ bọc nệm, thợ may, thợ cắt da, nhân viên bảo trì điện…

Bà Nguyễn Thị Thảo, Phòng Tuyển dụng của công ty, cho hay: "Thu nhập tùy vị trí, dao động từ 9 – 15 triệu đồng/tháng. Về chế độ phúc lợi, người lao động được phụ cấp chuyên cần, nhà ở, xăng, quà tặng vào các dịp lễ, tết, sinh nhật… Ngoài ra, còn được thưởng lương tháng 13, thưởng theo thâm niên làm việc. Mức đóng bảo hiểm xã hội trên tổng lương và được tham gia bảo hiểm xã hội ngay từ thời gian thử việc".

Cũng theo bà Thảo, không cần ứng viên có kinh nghiệm vì công ty sẽ đào tạo tay nghề cho ứng viên. "Thời gian làm việc là 7 tiếng rưỡi đồng hồ/ngày. Tăng ca đều có thu nhập tăng thêm", bà Thảo nói.

Công ty TNHH Showa Gloves VN (Khu công nghiệp VSIP 1, P.Bình Hoà, TPHCM), cần tuyển gấp lao động phổ thông.

Ông Nguyễn Minh Huấn, Phòng Nhân sự công ty, cho hay: "Tổng thu nhập chưa tăng ta từ 8 – 8,5 triệu đồng. Trong đó lương cơ bản là 7.124.000 đồng. Về chế độ đãi ngộ, sẽ có ký túc xá tiện nghi miễn phí cho nữ, mỗi tháng được nghỉ 4 ngày chủ nhật và 1 ngày thứ 7. Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn đầy đủ, thưởng thêm sau tết…".

Nhiều doanh nghiệp tuyển gấp lao động với loạt chính sách hấp dẫn ẢNH: THANH NAM

Công ty TNHH Liên Doanh Vĩnh Hưng (P.An Phú Đông, TP.HCM), cần tuyển 689 nhân sự, ưu tiên các vị trí thợ may, thợ ép vải.

"Công ty hỗ trợ cho người lao động có con nhỏ dưới 6 tuổi số tiền 260.000/tháng/bé. Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/7 cho người lao động và 2 người thân. Miễn phí khám sức khỏe đầu vào khi nhận việc. Hỗ trợ xe tết cho nhân viên. Hàng tháng có thưởng hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ vượt trội, hoàn thành kế hoạch vượt trội… Thu nhập từ 8 – 14 triệu đồng/tháng", bà Mai Thị Ngọc Oanh, Phòng Nhân sự tuyển dụng của công ty cho biết.