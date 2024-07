Nhiều vợ chồng trẻ rất vui với thông tin này…

Tại kỳ họp thứ 17, HĐND TP.HCM khóa X chính thức thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn. Và theo đó, trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí từ năm học 2024 - 2025. Học sinh THCS được miễn học phí từ năm học 2025 - 2026. Thông tin này đã khiến nhiều vợ chồng trẻ khấp khởi vui mừng.

Nhiều gia đình trẻ phấn khởi khi trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí NVCC

Đỡ đau đầu…

Chị Nguyễn Thị Lệ Đoan (33 tuổi), làm việc tại Công ty may Việt Thắng, TP.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết rất vui vì năm học tới, con gái chị sẽ được miễn học phí. Chị và chồng sẽ đỡ lo một khoản tiền. "Tôi làm công nhân may. Chồng chạy xe ôm công nghệ. Thế nên cuộc sống còn chật vật. Nên khi biết thông tin trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí từ năm học 2024-2025, hai vợ chồng vui lắm", chị Đoan kể.

Niềm vui của chị Đoan cũng là niềm vui của nhiều vợ chồng trẻ ở TP.HCM, đặc biệt là những gia đình có thu nhập thấp. Họ từng… đau đầu vì lo nghĩ đến chuyện mưu sinh, kiếm tiền nuôi con. Trong đó, chi phí cho con đến các lớp mầm non cũng chiếm 30 – 40% thu nhập mỗi tháng.

Anh Lê Hồng Quang (36 tuổi), ngụ ở H.Bình Chánh, TP.HCM, cho biết đang làm công nhân tại một cơ sở sản xuất nước uống đóng chai ở đường Dương Đình Cúc với thu nhập gần 5 triệu đồng mỗi tháng. Vợ đang phụ bán sạp cá ở chợ đầu mối Bình Điền với tiền công mỗi đêm khoảng 200.000 – 250.000 đồng. Nhà có hai con nhỏ, nên chi phí nuôi con tốn khá nhiều.

"Việc TP.HCM miễn học phí cho trẻ mầm non từ năm học 2024 - 2025 đã giúp những trường hợp khó khăn như chúng tôi vơi đi một nỗi lo. Nghe thông tin ấy, chúng tôi vui lắm, đỡ đau đầu hơn", anh Quang cho hay.

Anh Phan Văn Tấn (35 tuổi), làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, Q.Bình Tân, TP.HCM, cho biết con trai đang học lớp 4. Nghĩa là đến khi con trai học lớp 6 cũng trùng với thời điểm học sinh THCS được miễn học phí (năm học 2025 – 2026 – PV). "Vậy là hai vợ chồng đỡ lo học phí cho con. Số tiền lẽ ra để đóng học phí thì chúng tôi sẽ để tiết kiệm", anh Tấn nói.

Học sinh THCS ở TP.HCM được miễn học phí từ năm học 2025 - 2026 ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Hy vọng hỗ trợ thêm để chuyện sinh con không còn ngại

Cũng từ việc dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn được HĐND TP.HCM khóa X chính thức thông qua, đã khiến nhiều vợ chồng trẻ đã từng nấn ná việc sinh con muốn có con.

Lê Thị Thảo Ly (29 tuổi), ngụ ở đường Bùi Văn Ngữ, Q.12, TP.HCM, cho biết hai vợ chồng trì hoãn việc sinh con nhiều năm nay vì cảm thấy cuộc sống chưa ổn định. Họ lo khi sinh con sẽ không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi nấng, lo việc học cho con.

"Nhưng khi biết ở TP.HCM chính thức có những điều chỉnh về vấn đề học phí thì muốn sinh con. Trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí từ năm học 2024 - 2025. Học sinh THCS được miễn học phí từ năm học 2025-2026. Và biết đâu đó những cấp học khác cũng được miễn phí trong tương lai. Khi đó, chuyện học của con không phải lo tốn nhiều khoản tiền. Những vợ chồng trẻ sẽ cảm thấy... dễ thở hơn", chị Ly nói.

Anh Đỗ Bình Hồng (32 tuổi), làm việc tại Công ty Skill Media, TP.Thủ Đức, TP.HCM, cho biết sắp bước vào cuộc sống hôn nhân. Anh Hồng và bạn gái sẽ cưới nhau vào tháng 1.2025. Theo anh Hồng, câu chuyện TP.HCM thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn đã giúp anh không còn phải quá lo nghĩ, lăn tăn với câu hỏi thường trực thời gian qua là: "Sau này cưới nhau rồi sinh con, thì tiền đâu nuôi con ăn học?".

"Hy vọng rằng TP.HCM tiếp tục có những điều chỉnh, hỗ trợ, miễn giảm học phí cho học sinh các cấp trong thời gian tới", anh Hồng nói. Hy vọng của anh Hồng cũng là mong muốn của nhiều vợ chồng trẻ hiện nay.