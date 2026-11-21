Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng 21.7, một phương tiện trong lúc di chuyển trên đường Lê Đức Anh (quốc lộ 1 cũ), đoạn qua khu vực cầu vượt Hương Lộ 2 đã làm đổ dầu ra mặt đường rồi rời khỏi hiện trường.

Vết dầu loang trơn trượt khiến nhiều phương tiện lưu thông phía sau bị mất kiểm soát, xoay ngang.

Hiện trường xe tải tông dải phân cách vì tránh các phương tiện gặp nạn trượt vết dầu đổ xoay ngang trên đường ẢNH: TRẦN KHA

Vết dầu đổ trên đường Lê Đức Anh ở TP.HCM khiến nhiều xe gặp sự cố, ùn tắc kéo dài

Trong đó, một xe tải mang biển số 51D-480.xx đã tông vào dải phân cách, hư hỏng. Tài xế xe tải này cho biết, khi vừa đổ dốc cầu vượt Hương Lộ 2, xe bị trượt vết dầu dẫn đến mất kiểm soát. Để tránh né hai phương tiện đang gặp sự cố phía trước, anh cố gắng đánh lái và tông vào dải phân cách.

Không chỉ dừng lại ở đó, trên tuyến đường qua khu vực cầu vượt Hương Lộ 2 còn liên tiếp xảy ra các vụ va chạm khác giữa ô tô và xe tải van. Đặc biệt, một vụ va chạm ngay trên cầu vượt Hương Lộ 2 khiến các phương tiện nằm chắn phần lớn diện tích mặt đường, làm hạn chế khả năng lưu thông. Cộng thêm việc một phương tiện khác bị chết máy ở khu vực gần cầu Bình Thuận cũng nằm chắn mặt đường, tình trạng ùn ứ kéo dài nhiều km trên trục đường Lê Đức Anh, các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn trong nhiều giờ. Lực lượng CSGT vất vả điều tiết phân luồng.

Liên tiếp các sự cố, va chạm trên đường Lê Đức Anh khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn ẢNH: TRẦN KHA

Ùn ứ phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh ẢNH: TRẦN KHA

Cát được rải phủ lên vết dầu đổ để tránh các phương tiện khác trơn trượt ẢNH: TRẦN KHA

Đến gần 12 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương xử lý hiện trường các vụ va chạm và xe tải tông dải phân cách để nhanh chóng giải tỏa ùn tắc. Đơn vị quản lý tuyến đường cũng đã tiến hành rải cát dọc theo các vết dầu loang nhằm đảm bảo an toàn, tránh trơn trượt cho người đi đường.

Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy tìm, làm rõ phương tiện đã làm đổ dầu ra đường gây ra chuỗi sự cố trên.