Đến gần 9 giờ ngày 21.11, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa tuyến hẻm 107 Liên khu 4-5 (phường Bình Tân, TP.HCM) để khắc phục sự cố xe công nghệ tông gãy trụ điện tại khu vực này.

Hiện trường ô tô công nghệ tông gãy trụ điện ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, chiếc xe ô tô công nghệ biển số 50H - 834xx chạy trong hẻm 107 Liên khu 4-5 (phường Bình Tân, TP.HCM) hướng ra đường Liên khu 4-5. Khi đến đoạn khu vực trên, xe bất ngờ lao tới, tông mạnh vào trụ điện ven đường.

Cú va chạm mạnh làm trụ điện bị gãy phần chân, bung lớp bê tông, lộ khung sắt bên trong và nghiêng hẳn sang một bên. Tại hiện trường, chiếc ô tô hư hỏng nặng phần đầu, bung túi khí. May mắn vụ việc không gây thương tích cho tài xế.

Nhận tin báo, công an địa phương phối hợp Đội CSGT An Lạc nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ và giải quyết hiện trường. Nhân viên ngành điện lực cũng được huy động để xử lý sự cố.

Nhân viên điện lực xử lý, khắc phục sự cố ẢNH: TRẦN KHA

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, công tác khắc phục sự cố xe công nghệ tông gãy trụ điện vẫn đang được triển khai khẩn trương. Trao đổi tại hiện trường, đại diện nhân viên Công ty điện lực Bình Phú cho biết đơn vị sẽ tiến hành ngắt điện có kiểm soát tại khu vực để thay trụ điện mới. Dự kiến công tác sửa chữa sẽ hoàn tất trong khoảng 2 giờ để sớm cấp điện trở lại cho người dân.