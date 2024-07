Nhiều xe taxi dừng đỗ trước bệnh viện bị CSGT TP.HCM xử phạt

Xử lý dứt điểm tình trạng xe khách chạy giờ cấm

Liên quan tình trạng xe khách giường nằm chạy trong đường cấm, giờ cấm quanh Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và các bến xe lậu tại khu vực này mà Báo Thanh Niên đã phản ánh hồi tháng 6, đến nay, Công an TP.HCM, Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp UBND Q.Bình Thạnh, Đội CSGT - trật tự Công an Q.Bình Thạnh cùng các đơn vị liên quan mạnh tay xử lý dứt điểm tình trạng này.

Các bãi xe lậu trên đường Nguyễn Xí và một số bãi xe lậu trên QL13 cũng đóng cửa, ngưng hoạt động. Bên ngoài, lực lượng chức năng thường xuyên túc trực, giám sát.