    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Nhìn từ trên cao: Rốn lũ Hòa Thịnh chìm trong biển nước

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Chiều 12.11, dù nước sông Bánh Lái đã rút dần, nhiều khu dân cư ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) vẫn bị nước lũ bủa vây. Hình ảnh từ trên cao cho thấy những tuyến đường, cánh đồng còn ngập nước.

    Chiều 12.11, ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) bị nước dâng cao gây ngập cục bộ, nhiều tuyến đường giao thông chia cắt, cô lập.

    Nhìn từ trên cao: Rốn lũ Hòa Thịnh chìm trong biển nước- Ảnh 1.

    Xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) bị ngập lụt nhìn từ trên cao

    ẢNH: HỮU TÚ

    Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, khi nước lũ trên sông Bánh Lái rút dần, người dân đã chủ động dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Các hộ dân vùng trũng thấp được chính quyền địa phương di dời đến nhà tránh lũ cộng đồng.

    Mặc dù nước rút dần, nhưng nhiều tuyến đường nội thôn vẫn bị ngập cục bộ. Người dân đã chủ động trang bị nhu yếu phẩm, áo phao, xuồng nhỏ đề phòng khi tình hình có diễn biến phức tạp.

    Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, xã đã thành lập 2 đội xung kích tại 2 khu vực phía bắc và phía nam. Bên cạnh đó, các thôn đều thành lập tổ xung kích ứng trực 100%. Đến thời điểm này, mưa lũ không gây thiệt hại về người và tài sản thiệt hại cũng không cao.

    Dưới đây là những hình ảnh nhìn từ trên cao về tình hình ngập lụt tại xã Hòa Thịnh:

    Nhìn từ trên cao: Rốn lũ Hòa Thịnh chìm trong biển nước- Ảnh 2.

    Chiều 12.11, nước lũ rút dần nhưng vẫn gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư ở xã Hòa Thịnh

    ẢNH: HỮU TÚ

    Nhìn từ trên cao: Rốn lũ Hòa Thịnh chìm trong biển nước- Ảnh 3.

    Nhiều phương tiện di chuyển đến cầu để tránh lũ

    ẢNH: HỮU TÚ

    Nhìn từ trên cao: Rốn lũ Hòa Thịnh chìm trong biển nước- Ảnh 4.

    Tuyến đường vào xã Hòa Thịnh bị ngập khiến nhiều phương tiện phải dừng lại

    ẢNH: HỮU TÚ

    Nhìn từ trên cao: Rốn lũ Hòa Thịnh chìm trong biển nước- Ảnh 5.

    Khu vực thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) vẫn ngập trong nước lũ

    ẢNH: HỮU TÚ

    Nhìn từ trên cao: Rốn lũ Hòa Thịnh chìm trong biển nước- Ảnh 6.

    Trước tình hình ngập cục bộ, chính quyền địa phương đã chủ động di dời người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn

    ẢNH: HỮU TÚ

    Nhìn từ trên cao: Rốn lũ Hòa Thịnh chìm trong biển nước- Ảnh 7.

    Một căn nhà bị ngập do nước lũ ở thôn Phú Hữu

    ẢNH: HỮU TÚ

    Nhìn từ trên cao: Rốn lũ Hòa Thịnh chìm trong biển nước- Ảnh 8.

    Những cánh đồng ở xã Hòa Thịnh bị nước lũ nhấn chìm

    ẢNH: HỮU TÚ

    Nhìn từ trên cao: Rốn lũ Hòa Thịnh chìm trong biển nước- Ảnh 9.

    Toàn cảnh khu dân ở xã Hòa Thịnh bị nước lũ bủa vây

    ẢNH: HỮU TÚ

    Tin liên quan

    Rốn lũ Hòa Thịnh cảnh giác cao độ vì kinh nghiệm đợt lũ lịch sử

    Rốn lũ Hòa Thịnh cảnh giác cao độ vì kinh nghiệm đợt lũ lịch sử

    Mưa lớn khiến mực nước sông Bánh Lái dâng cao gây ra tình trạng ngập cục bộ, nhiều tuyến đường ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) bị chia cắt. Rút kinh nghiệm đợt lũ lịch sử, người dân trang bị áo phao, xuồng nhỏ để chuẩn bị ứng phó.

    Khám phá thêm chủ đề

    Hòa Thịnh rốn lũ mưa lớn Đắk Lắk ngập lụt Hòa Thịnh

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận