Nhìn từ trên cao: Rốn lũ Hòa Thịnh chìm trong biển nước

Chiều 12.11, ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) bị nước lũ dâng cao gây ngập cục bộ, nhiều tuyến đường giao thông chia cắt, cô lập.
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, khi nước lũ trên sông Bánh Lái rút dần, người dân đã chủ động dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Các hộ dân vùng trũng thấp được chính quyền địa phương di dời đến nhà tránh lũ cộng đồng.
Mặc dù nước lũ rút dần, nhưng nhiều tuyến đường nội thôn vẫn bị ngập cục bộ. Người dân đã chủ động trang bị nhu yếu phẩm, áo phao, xuồng nhỏ đề phòng khi tình hình có diễn biến phức tạp.
Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, xã đã thành lập 2 đội xung kích tại 2 khu vực phía bắc và phía nam. Bên cạnh đó, các thôn đều thành lập tổ xung kích ứng trực 100%. Đến thời điểm này, mưa lũ không gây thiệt hại về người và tài sản thiệt hại cũng không cao.
Dưới đây là những hình ảnh nhìn từ trên cao về tình hình ngập lụt tại xã Hòa Thịnh:
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