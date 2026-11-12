Nhìn từ trên cao: Rốn lũ Hòa Thịnh chìm trong biển nước

Chiều 12.11, ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) bị nước lũ dâng cao gây ngập cục bộ, nhiều tuyến đường giao thông chia cắt, cô lập.

Xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) bị ngập lụt nhìn từ trên cao ẢNH: HỮU TÚ

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, khi nước lũ trên sông Bánh Lái rút dần, người dân đã chủ động dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Các hộ dân vùng trũng thấp được chính quyền địa phương di dời đến nhà tránh lũ cộng đồng.

Mặc dù nước lũ rút dần, nhưng nhiều tuyến đường nội thôn vẫn bị ngập cục bộ. Người dân đã chủ động trang bị nhu yếu phẩm, áo phao, xuồng nhỏ đề phòng khi tình hình có diễn biến phức tạp.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, xã đã thành lập 2 đội xung kích tại 2 khu vực phía bắc và phía nam. Bên cạnh đó, các thôn đều thành lập tổ xung kích ứng trực 100%. Đến thời điểm này, mưa lũ không gây thiệt hại về người và tài sản thiệt hại cũng không cao.

Dưới đây là những hình ảnh nhìn từ trên cao về tình hình ngập lụt tại xã Hòa Thịnh:

Chiều 12.11, nước lũ rút dần nhưng vẫn gây ngập cục bộ tại một số khu dân cư ở xã Hòa Thịnh ẢNH: HỮU TÚ

Nhiều phương tiện di chuyển đến cầu để tránh lũ ẢNH: HỮU TÚ

Tuyến đường vào xã Hòa Thịnh bị ngập khiến nhiều phương tiện phải dừng lại ẢNH: HỮU TÚ

Khu vực thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) vẫn ngập trong nước lũ ẢNH: HỮU TÚ

Trước tình hình ngập cục bộ, chính quyền địa phương đã chủ động di dời người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn ẢNH: HỮU TÚ

Một căn nhà bị ngập do nước lũ ở thôn Phú Hữu ẢNH: HỮU TÚ

Những cánh đồng ở xã Hòa Thịnh bị nước lũ nhấn chìm ẢNH: HỮU TÚ