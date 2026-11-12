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    Rốn lũ Hòa Thịnh cảnh giác cao độ vì kinh nghiệm đợt lũ lịch sử

    Hữu Tú
    Hữu Tú

    Mưa lớn khiến mực nước sông Bánh Lái dâng cao gây ra tình trạng ngập cục bộ, nhiều tuyến đường ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) bị chia cắt. Rút kinh nghiệm đợt lũ lịch sử, người dân trang bị áo phao, xuồng nhỏ để chuẩn bị ứng phó.

    Nước lũ dâng cao gây ngập cục bộ

    Chiều 12.11, ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, nhiều thôn trên địa bàn xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk, trước đây thuộc tỉnh Phú Yên) vẫn bị cô lập, chia cắt do nước lũ dâng cao, ảnh hưởng từ đợt mưa lớn kéo dài.

    Tại khu vực cổng chào xã Hòa Thịnh, nhiều phương tiện giao thông phải dừng đỗ vì đường vào xã có nước lũ dâng cao. Mặc dù, mực nước sông Bánh Lái đã rút dần, nhưng nhiều nơi vẫn còn bị ngập cục bộ.

    Người dân ở rốn lũ Hòa Thịnh chủ động sắm áo phao ứng phó lũ - Ảnh 1.

    Nhiều khu vực ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) bị nước lũ dâng cao, gây ngập cục bộ

    ẢNH: HỮU TÚ

    Ngồi bên hiên nhà đọc tin tức, bà Đặng Thị Lựu (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) cho biết năm nay, mưa lớn khiến nước lũ dâng cao nhưng chỉ đến hiên nhà. Năm ngoái, mực nước lũ đã lên gần đến nóc nhà. Vì vậy, người dân trong thôn đều cảm thấy đỡ lo lắng hơn đợt lũ lịch sử năm ngoái.

    Bà Lựu cho biết khi nghe tin cảnh báo có nước lũ dâng cao, gia đình bà đã chuẩn bị nhu yếu phẩm, đèn pin, bếp ga để đảm bảo không bị động. Trong nhà bà cũng đã trang bị áo phao, thang sắt để phòng hờ nếu nước lũ lên nhanh giống hồi năm ngoái.

    Người dân ở rốn lũ Hòa Thịnh chủ động sắm áo phao ứng phó lũ - Ảnh 2.

    Nhiều tuyến đường bị ngập do nước lũ

    ẢNH: HỮU TÚ

    "Giờ đây, chúng tôi đã chủ động trang bị các nhu yếu phẩm. Khi nước lũ dâng cao, tôi sẽ nhờ con trai đưa đến nhà tránh lũ cộng đồng tại nhà văn hóa thôn. Nhà tránh lũ cộng đồng là một điểm tựa lớn đối với chúng tôi khi mùa mưa lũ đến. Mình cứ chủ động trước để đảm bảo an toàn cho gia đình", bà Lựu nói.

    Chiều muộn, nhiều hộ dân dọc tuyến đường vào xã đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, bùn đất, ảnh hưởng bởi nước lũ từ sông Bánh Lái dâng cao. Tại các gia đình, chiếc xuồng nhỏ cùng những cái áo phao cũng thể hiện được sự chủ động của người dân nơi đây.

    Người dân ở rốn lũ Hòa Thịnh chủ động sắm áo phao ứng phó lũ - Ảnh 3.

    Người dân Hòa Thịnh dọn dẹp nhà cửa khi nước lũ rút dần

    ẢNH: HỮU TÚ

    Trên địa bàn xã Hòa Thịnh đã được đầu tư 13 căn nhà tránh lũ cộng đồng, trong đó 12 căn từ ngân sách và 1 căn từ nguồn xã hội hóa. Các công trình đã hoàn thành, phục vụ sinh hoạt và tránh trú khi có thiên tai. Những điểm tránh trú chung cần thiết đối với các hộ không có gác cao hoặc nhà ở không đủ an toàn. Để phát huy hiệu quả, nơi trú tránh phải gắn với phương án di chuyển và thời điểm sơ tán cụ thể.

    Kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn

    Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết đến chiều 12.11, nước lũ đã rút dần, người dân tranh thủ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.

    Từ sáng 12.11, khi nước lũ dâng cao đã khiến nhiều khu vực thôn bị ngập cục bộ, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Lực lượng địa phương đã phối hợp, nhanh chóng di dời người dân vùng trũng thấp đến nơi an toàn, đặc biệt là đến các nhà tránh lũ cộng đồng trên địa bàn xã.

    Người dân ở rốn lũ Hòa Thịnh chủ động sắm áo phao ứng phó lũ - Ảnh 4.

    Lực lượng chức năng xã Hòa Thịnh kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn khi nước lũ dâng cao vào sáng 12.11

    ẢNH: CTV

    Ông Lành thông tin địa phương đã thành lập 2 đội xung kích ở 2 địa điểm phía bắc và phía nam; các thôn cũng thành lập các tổ xung kích, đảm bảo ứng trực 100%.

    "Cho đến thời điểm này, địa phương ghi nhận không bị thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản không đáng kể. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, sẵn sàng có phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi nước lũ dâng cao", ông Lành nhấn mạnh.

    Người dân ở rốn lũ Hòa Thịnh chủ động sắm áo phao ứng phó lũ - Ảnh 5.

    Một khu vực thôn bị chia cắt do nước lũ dâng cao

    ẢNH: HỮU TÚ

    Sau khi nước lũ rút dần, nhiều người dân từ nhà tránh lũ cộng đồng đã trở về nhà để dọn dẹp vệ sinh. Dù trời đã tạnh mưa nhưng tâm lý người dân vẫn trong trạng thái chủ động di dời, sơ tán khi tình hình có diễn biến phức tạp.

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